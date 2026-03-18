Preparação para o vestibular: 4 dicas para atingir alta performance

Professor explica como estruturar uma rotina eficiente, equilibrar disciplinas, revisar conteúdos e manter constância até a prova

A preparação é fundamental para alcançar alta performance nos vestibulares mais concorridos do país Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

A organização e o planejamento estratégico dos estudos ao longo do ano são fundamentais para alcançar alta performance nos vestibulares mais concorridos do país. Ao estruturar uma rotina equilibrada, com metas claras, revisão constante e acompanhamento do progresso, é possível otimizar o tempo e aprofundar o aprendizado de forma eficiente.

Para Francisco Moreira Júnior, professor de História e líder pedagógico da Plataforma Amplia, é importante começar a preparação para o vestibular com antecedência e a elaboração de um planejamento anual, pois a aprovação em uma graduação de alta concorrência é um projeto de médio prazo.

Dessa maneira, quando o aluno começa a estudar cedo, ele pode usar uma parcela do tempo de preparo para refinar detalhes técnicos e aumentar a velocidade de resolução das questões, garantindo uma base emocional estável para o momento da prova.

Erros que comprometem o desempenho no vestibular

Para o professor, o maior erro que um jovem pode cometer nesse processo é priorizar a quantidade de conteúdo em detrimento da qualidade. Isso acontece quando o candidato deixa os estudos para a última hora, focando apenas a teoria, e não na prática, gerando falsa sensação de aprendizado.

Francisco Moreira Júnior pontua que a ansiedade nesse período muitas vezes nasce da incerteza. “Quanto mais o aluno domina o ato de estudar e enxerga sua evolução por meio de dados e métricas, mais seguro ele se sente. É essencial encarar o vestibular como um desafio técnico, e não como uma medida do valor pessoal”, reforça.

Um cronograma bem estruturado e um planejamento longo e contínuo contribuem para a alta performance no vestibular Imagem: Lokana | Shutterstock

Caminho para a aprovação

Com um cronograma bem estruturado e um planejamento longo e contínuo, ferramentas como simulados, revisões periódicas e resolução de provas aplicadas em anos anteriores, contribuem para a alta performance nos vestibulares.

“Os simulados e as resoluções de provas são como treinos para um grande jogo, que ensinam a gerenciar o tempo, a lidar com o cansaço físico e ajudam a identificar fraquezas. Já as revisões garantem que o conteúdo estudado em março ainda esteja presente na memória em novembro”, afirma Francisco Moreira Júnior.

Melhorando o desempenho

Conforme destaca o professor, o sucesso no vestibular é a soma de estratégia pedagógica com inteligência emocional, pois a vaga é conquistada nos dias de rotina silenciosa. Por isso, ele lista dicas para manter constância e melhorar o desempenho ao longo do ano. Confira:

Foque o processo, não apenas o resultado: quando o aluno compreende a importância do tempo de estudo, ele se sente mais confiante e resiliente diante das adversidades; Utilize planilhas de erros: anotar cada questão incorreta e o motivo do equívoco ajuda a mensurar falhas constantes e a dar mais atenção ao conteúdo em que há mais dificuldade no processo de estudo; Trate o sono e a hidratação como “matérias obrigatórias”: cuidar da saúde física e mental contribui para total aproveitamento do tempo de estudo e do conteúdo aplicado; Crie um cronograma pautado em ciclos: o estudo deve se iniciar com um planejamento realista, no qual o aluno possa mapear suas fraquezas e dedicar tempo proporcional à relevância de cada matéria no seu curso-alvo.

Por Vitória João