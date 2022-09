Psoríase: conheça os tipos, as causas e os sintomas

Doença crônica e inflamatória provoca manchas e ressecamento na pele

Psoríase é uma doença crônica não contagiosa Imagem: Shutterstock

A psoríase é uma doença crônica que afeta a pele e não é contagiosa. É cíclica, ou seja, apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. Sua causa é desconhecida, mas sabe-se que pode estar relacionada ao sistema imunológico, às interações com o meio ambiente e à suscetibilidade genética.

Sintomas da psoríase

Os sintomas variam de paciente para paciente, conforme o tipo da doença, mas podem incluir: manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas, pele ressecada e rachada; às vezes, com sangramento; coceira, queimação e dores, unhas grossas, inchaço e rigidez nas articulações.

Tipos de psoríase

Há vários tipos de psoríase, e o dermatologista poderá identificar a doença, classificá-la e indicar a melhor opção terapêutica. Dependendo do tipo de psoríase e do estado do paciente, os ciclos duram de algumas semanas a meses.

Abaixo, conheça alguns tipos de psoríase:

Psoríase em placas ou vulgar: manifestação mais comum da doença. Forma placas secas e avermelhadas.

manifestação mais comum da doença. Forma placas secas e avermelhadas. Psoríase ungueal: afeta as unhas das mãos e dos pés.

Psoríase no couro cabeludo é semelhante a caspa (Imagem: Shutterstock

Psoríase do couro cabeludo: surgem áreas avermelhadas com escamas espessas branco-prateadas, principalmente após coçar. Assemelha-se à caspa.

surgem áreas avermelhadas com escamas espessas branco-prateadas, principalmente após coçar. Assemelha-se à caspa. Psoríase gutata: geralmente é desencadeada por infecções bacterianas , como as de garganta. É caracterizada por pequenas feridas, em forma de gota no tronco, nos braços, nas pernas e no couro cabeludo. Este tipo acomete mais crianças e jovens antes dos 30 anos.

geralmente é desencadeada por , como as de garganta. É caracterizada por pequenas feridas, em forma de gota no tronco, nos braços, nas pernas e no couro cabeludo. Este tipo acomete mais crianças e jovens antes dos 30 anos. Psoríase invertida: atinge principalmente áreas úmidas, como axilas, virilhas, embaixo dos seios e ao redor dos genitais. São manchas inflamadas e vermelhas.

atinge principalmente áreas úmidas, como axilas, virilhas, embaixo dos seios e ao redor dos genitais. São e vermelhas. Psoríase pustulosa: pode surgir manchas, bolhas ou pústulas (pequena bolha que parece conter pus) em todas as partes do corpo ou em áreas menores, como mãos, pés ou dedos (chamada de psoríase palmoplantar).

pode surgir manchas, bolhas ou pústulas (pequena bolha que parece conter pus) em todas as partes do corpo ou em áreas menores, como mãos, pés ou dedos (chamada de psoríase palmoplantar). Psoríase eritrodérmica: é o tipo menos comum. Acomete todo o corpo com manchas vermelhas, que podem coçar ou arder intensamente, levando a manifestações sistêmicas.

é o tipo menos comum. Acomete todo o corpo com manchas vermelhas, que podem coçar ou arder intensamente, levando a manifestações sistêmicas. Psoríase artropática: além da inflamação na pele e da descamação, a artrite psoriática, como também é conhecida, causa fortes dores nas articulações.

Ao apresentar qualquer sintoma, lembre-se de procurar ajuda médica.

Especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.