Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar
Veja como tornar a sua refeição mais saborosa com opções criativas e fáceis de preparar
Leve, equilibrada e prática, a salada com proteína é uma ótima escolha para quem busca uma refeição noturna que sacie sem pesar. Ao combinar folhas, legumes e fontes proteicas, é possível montar pratos completos, que contribuem para a recuperação do corpo, ajudam na manutenção da massa muscular e ainda favorecem uma digestão mais tranquila. Além disso, essa opção se adapta facilmente a diferentes preferências alimentares, permitindo variações criativas e cheias de sabor.
A seguir, confira 3 receitas de saladas saudáveis e proteicas para o jantar!
1. Salada com frango e cogumelo
Ingredientes
- 2 peitos de frango sem pele
- 2 xícaras de chá de alface
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- Suco de 1/2 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e grelhe o frango até ficar dourado e bem cozido. Retire e corte em fatias. Na mesma frigideira, coloque o cogumelo e cozinhe até ficar macio. Reserve. Em uma tigela, coloque as folhas de alface. Adicione o pepino, o tomate-cereja e o cogumelo. Acrescente o frango por cima. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.
2. Salada de quinoa com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 xícara de chá de couve crespa picada
- 1/2 pepino cortado em cubos
- 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1/4 de xícara de chá de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio até ferver. Abaixe o fogo e cozinhe até a água secar e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, solte a quinoa com um garfo e deixe esfriar. Em uma tigela, coloque o tomate, o pepino, a cebola-roxa, a couve, a salsinha e a cebolinha. Adicione a quinoa já fria e misture bem. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture novamente até incorporar todos os ingredientes. Sirva em seguida.
3. Salada de atum com ovo
Ingredientes
- 170 g de atum sólido ao natural escorrido
- 2 xícaras de chá de alface
- 2 ovos cozidos, descascados e cortados em pedaços
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja, o pepino e a cenoura. Acrescente o atum, soltando em pedaços. Distribua os ovos por cima. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.
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