Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva

Essa receita simples combina sabor, saciedade e equilíbrio para o dia a dia

A salada com proteína se torna mais saborosa e nutritiva Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Manter uma alimentação equilibrada não precisa ser complicado, e as saladas com proteína são ótimas aliadas nesse processo. Além de leves e versáteis, elas ajudam a promover saciedade e fornecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.

Conforme a nutricionista Elaine Rodrigues, incluir uma fonte de proteína nas saladas faz toda a diferença no valor nutricional da refeição. “Quando adicionamos proteínas, como frango, ovos ou grão-de-bico, tornamos a salada mais completa, o que ajuda a evitar picos de fome ao longo do dia e contribui para a manutenção da massa muscular”, explica.

Abaixo, a nutricionista compartilha uma receita prática e saborosa de salada com proteína para incluir no cardápio. Confira!

Salada proteica de frango com legumes e molho de iogurte Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Salada proteica de frango com legumes e molho de iogurte

Ingredientes

Salada

1 xícara de chá de peito de frango grelhado e desfiado

grelhado e desfiado 1/2 xícara de chá de alface-americana picada

1/2 xícara de chá de rúcula

1/2 cenoura descascada e ralada

1/2 pepino cortado em rodelas

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de sementes (chia ou linhaça)

Molho

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de mostarda

Modo de preparo

Salada

Em um recipiente, disponha as folhas de alface-americana e de rúcula. Acrescente o frango desfiado, a cenoura, o pepino e os tomates-cereja. Finalize com as sementes. Reserve.

Molho

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho até obter uma consistência homogênea. Regue a salada na hora de servir.

Além de prática, a receita pode ser adaptada conforme as preferências. “É possível variar a fonte de proteína, utilizando atum, ovo cozido ou até opções vegetais, como grão-de-bico. O importante é manter o equilíbrio entre os grupos alimentares”, finaliza Elaine Rodrigues.

Por Beatriz Bernardo