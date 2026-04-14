Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva
Essa receita simples combina sabor, saciedade e equilíbrio para o dia a dia
Manter uma alimentação equilibrada não precisa ser complicado, e as saladas com proteína são ótimas aliadas nesse processo. Além de leves e versáteis, elas ajudam a promover saciedade e fornecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.
Conforme a nutricionista Elaine Rodrigues, incluir uma fonte de proteína nas saladas faz toda a diferença no valor nutricional da refeição. “Quando adicionamos proteínas, como frango, ovos ou grão-de-bico, tornamos a salada mais completa, o que ajuda a evitar picos de fome ao longo do dia e contribui para a manutenção da massa muscular”, explica.
Abaixo, a nutricionista compartilha uma receita prática e saborosa de salada com proteína para incluir no cardápio. Confira!
Salada proteica de frango com legumes e molho de iogurte
Ingredientes
Salada
- 1 xícara de chá de peito de frango grelhado e desfiado
- 1/2 xícara de chá de alface-americana picada
- 1/2 xícara de chá de rúcula
- 1/2 cenoura descascada e ralada
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 6 tomates-cereja cortados ao meio
- 1 colher de sopa de sementes (chia ou linhaça)
Molho
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de mostarda
Modo de preparo
Salada
Em um recipiente, disponha as folhas de alface-americana e de rúcula. Acrescente o frango desfiado, a cenoura, o pepino e os tomates-cereja. Finalize com as sementes. Reserve.
Molho
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho até obter uma consistência homogênea. Regue a salada na hora de servir.
Além de prática, a receita pode ser adaptada conforme as preferências. “É possível variar a fonte de proteína, utilizando atum, ovo cozido ou até opções vegetais, como grão-de-bico. O importante é manter o equilíbrio entre os grupos alimentares”, finaliza Elaine Rodrigues.
Por Beatriz Bernardo
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