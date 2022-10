Santiago: conheça o melhor da capital chilena

Com o panorama dos Andes nevados como moldura, Santiago é um dos centros urbanos mais interessantes da América Latina

Santiago, Chile Imagem: Shutterstock

Santiago é aquela típica metrópole, bem agitada entre a vida cultural e a empresarial. O Chile tem o maior IDH da América Latina, e a alta qualidade de vida é visível em Santiago. As ruas são limpas mesmo no centro da cidade, os prédios públicos são bem cuidados e tudo é muito organizado. Há ainda baixos índices de criminalidade, especialmente quando comparamos a outros grandes centros urbanos latino-americanos.

Localização privilegiada

Além de ser a porta de entrada para o Chile, com voos para todos os cantos do país, Santiago tem uma localização privilegiada, sendo muito vantajoso aproveitar a cidade como base para passeios pela região. Em questão de uma ou duas horas de carro você pode chegar ao litoral (onde estão as famosas Valparaíso e Viña del Mar), aos Andes (com uma série de estações de esqui próximas, como Valle Nevado, Farellones e El Colorado) e a regiões vinícolas, com destaque para o Valle del Maipo.

Muitas pessoas optam por se hospedar em Santiago e fazer passeios de bate e volta para todos esses locais. As distâncias são tão curtas que os chilenos costumam dizer que, em um mesmo dia, é possível esquiar nos Andes de manhã e surfar no Oceano Pacífico à tarde. Mesmo se a sua ideia for seguir para destinos mais afastados, seja no sul ou no norte do Chile, vale dedicar alguns dias da sua viagem para conhecer a capital chilena.

Centro histórico e arredores

Para conhecer o centro histórico de Santiago, a Plaza de Armas é um bom ponto de partida. Sempre movimentada, ali ficam a Catedral Metropolitana e o Museu Histórico Nacional. Você também estará a poucos passos de distância do Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana e do antigo Congresso Nacional do Chile, um imponente palácio de estilo neoclássico.

Outro importante cenário da história chilena fica bem perto dali: é o Palácio de La Moneda, sede da Presidência da República do Chile. Foi neste edifício onde ocorreu a derrubada do governo de Salvador Allende com o golpe militar em 1973. Você pode conhecer o palácio em uma visita guiada mediante agendamento, ou então conferir a cerimônia da troca da guarda. O local ainda conta com um centro cultural com exposições temporárias.

Ainda na região do centro estão o Mercado Central, onde você pode provar a famosa centolla (caranguejo gigante típico do Chile) e outras delícias da gastronomia chilena, e o Museu Nacional de Belas Artes. O centro de Santiago também é repleto de restaurantes, lojas e galerias que lembram muito aquelas do centro de São Paulo, além de vendedores ambulantes. É um ótimo lugar para passear a pé, com várias ruas só para pedestres, como o Paseo Ahumada.

Plaza de Armas, Santiago (Imagem: Shutterstock)

Providencia

Seguindo para o leste a partir do centro está Providencia, região que se desenvolveu a partir dos anos 80 como uma espécie de centro novo de Santiago, com muitos edifícios empresariais e forte comércio. O destaque ali é a Gran Torre Santiago – o edifício mais alto da América Latina, com 300 metros de altura –, que sempre chama a atenção no panorama da cidade.

No topo do edifício está o Sky Costanera, mirante com uma vista de 360º para toda a cidade e para os Andes ao redor. Como a Gran Torre Santiago é muito maior do que todos os outros prédios da cidade, nada atrapalha a vista, que é bonita mesmo em dias nublados. Mas, se possível, confira antes a previsão do tempo e vá quando o céu estiver bem limpo. Outra dica: prefira visitar o mirante perto do fim da tarde – assim você vai poder admirar a vista de dia, de noite e ao entardecer, com o espetáculo do pôr do sol colorido de Santiago.

Mall Costanera Center

Maior shopping de Santiago, o Mall Costanera Center tem seis andares e várias marcas famosas de vestuário, acessórios e cosméticos, além das tradicionais lojas de departamento chilenas Ripley, Paris e Falabella, que vendem um pouco de tudo – de roupas e sapatos a eletrônicos, brinquedos e itens para a casa. O shopping também conta com lojas especializadas em vinhos chilenos, uma praça de alimentação que ocupa um andar inteiro e um supermercado, caso você queira comprar produtos locais e vinhos com um preço bem atrativo.

Parque Metropolitano de Santiago

Teleférico que leva até Cerro San Cristóbal, Santiago (Imagem: Shutterstock)

Não muito longe dali está o Parque Metropolitano de Santiago, ou apenas Parquemet. É um dos maiores parques urbanos do mundo, com mais de 700 hectares dispostos sobre morros cobertos por muito verde. Por ter várias trilhas em meio ao terreno acidentado, é muito procurado por ciclistas. A entrada é gratuita, e o parque está repleto de atrações (algumas são pagas à parte).

Pertinho da entrada principal (acesso Pedro de Valdivia) fica uma das estações do teleférico, que leva até o topo do Cerro San Cristóbal. O local é mais conhecido por abrigar o Santuário Immaculada Concepción, com uma grande imagem da Virgem Maria a 880 metros de altitude.

Barrio El Golf e Las Condes

Residências luxuosas, modernos edifícios empresariais e muitos restaurantes em meio a ruas largas e agradáveis. Assim é o bairro El Golf, que tem esse nome graças ao chique clube de golfe de Los Leones. É uma das áreas mais luxuosas de Santiago e parte do distrito financeiro da capital, que engloba as comunas de Providencia, Vitacura e Las Condes. Por isso, e por ter um visual que lembra muito Nova York, o bairro ganhou até um apelido: Sanhattan.

Um pouco mais ao leste está o coração da comuna de Las Condes, a região mais moderna da cidade, com muitos prédios, praças e centros comerciais. Para compras, a opção certa é o Parque Arauco, um grande shopping com uma seleção de mais de 300 lojas, incluindo marcas de luxo, e muitos restaurantes. Logo ao lado está o Parque Araucano, um parque público com belos jardins, quadras e trilhas para caminhar.

Enoturismo no Valle del Maipo

Para quem viaja a Santiago, é quase que mandatório incluir ao menos uma vinícola no roteiro. O Valle del Maipo, que acompanha o rio homônimo e fica a poucos quilômetros ao sul da capital, é a região que concentra o maior número de vinícolas do Chile. Em menos de uma hora de carro você chega às principais propriedades, que vão das históricas às mais modernas.

Entre passeios pelos vinhedos e degustação de alguns dos melhores vinhos do país, com destaque para a uva símbolo do Chile – Carménère –, há muitas vinícolas para escolher. A Concha y Toro aparece como a mais popular, detentora da famosa marca Casillero del Diablo, enquanto outras oferecem experiências mais intimistas, como a Undurraga e a Santa Rita. Vale reservar sua visita antes pela internet.

Melhor época para visitar

Com as estações bem definidas, Santiago pode ser visitada o ano todo. Apesar de neve ser algo raro, o inverno é bem frio, com alguns dias chuvosos. O verão é o oposto: seco e quente, com temperaturas que podem chegar à casa dos 30ºC. Sempre leve um casaco na mala, caso esfrie à noite. Se for viajar em um período mais seco, tenha sempre uma garrafa de água à mão e leve um hidratante labial.

Como chegar

A Latam tem uma grande oferta de voos entre o Brasil e Santiago. Também há opções de rotas com companhias low cost: a Sky Airline tem voos para a capital chilena a partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, enquanto a JetSmart oferece voos a partir de Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.

Parte do texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 103)