Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana

Com tramas bem construídas e personagens marcantes, essas produções garantem uma experiência completa

Mesmo sendo mais curtas, essas séries conseguem entregar narrativas intensas e cheias de personalidade Imagem: Reprodução Digital | Apple TV) </p>

O fim de semana é curto, com isso, nem sempre sobra tempo para acompanhar séries longas, com vários episódios e tramas que parecem não ter fim. Nesses momentos, histórias mais curtas e bem amarradas acabam sendo uma forma leve de se desconectar, sem precisar de um grande compromisso de tempo. E é justamente nesse ritmo mais leve e direto que entram algumas produções que entregam tudo o que uma boa série precisa: boas histórias, personagens marcantes e aquele tipo de narrativa que te prende do começo ao fim.

A seguir, confira 5 séries curtas perfeitas para maratonar no fim de semana!

1. Fleabag

“Fleabag” acompanha uma jovem londrina irreverente e cheia de contradições em uma comédia dramática aclamada pela crítica Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Compacta, afiada e absolutamente irresistível, “Fleabag” é daquelas séries que se maratona em um único fim de semana — e que ficam na memória por muito mais tempo. Criada e escrita por Phoebe Waller-Bridge, que também estrela a produção como protagonista, a série britânica acompanha uma jovem de espírito livre e confusa tentando lidar com os dilemas da vida adulta em Londres, com a particularidade de quebrar constantemente a quarta parede para conversar diretamente com o espectador.

Onde assistir: Prime Video.

2. Treta

Na série “Treta”, um simples desentendimento no trânsito desencadeia uma espiral de vingança e obsessão que transforma completamente a vida de dois desconhecidos Imagem: Reprodução Digital | Netflix

“Treta” acompanha dois desconhecidos que se envolvem em um conflito de trânsito aparentemente banal, mas que rapidamente escala para uma disputa pessoal intensa e fora de controle. Danny, um empreiteiro em dificuldades financeiras, e Amy, uma empresária bem-sucedida, passam a alimentar uma rivalidade crescente marcada por vingança, impulsividade e decisões cada vez mais destrutivas. O ponto de partida simples se transforma em uma espiral de obsessão que domina a vida dos dois personagens.

Ao longo da narrativa, a produção explora como frustrações pessoais, pressão social e instabilidade emocional podem se manifestar em comportamentos extremos. A série mistura drama e humor ácido para retratar o colapso emocional dos protagonistas, ao mesmo tempo em que expõe desigualdades sociais e crises de identidade. Com forte carga psicológica, a obra se destaca pela forma como transforma um incidente cotidiano em um estudo sobre raiva, ego e autodestruição.

Onde assistir: Netflix.

3. O Estúdio

Em “O Estúdio”, os bastidores de Hollywood viram palco de disputas de poder, em que arte, negócios e egos se cruzam o tempo todo na busca pelo próximo grande sucesso Imagem: Reprodução Digital | Apple TV

A série “O Estúdio” satiriza os bastidores de um grande estúdio de Hollywood, acompanhando executivos e criativos que lidam com decisões marcadas por interesses comerciais e disputas de poder. O enredo explora como a indústria do entretenimento equilibra arte, lucro e tendências de mercado em constante mudança.

Com tom crítico e humor ácido, a produção evidencia egos, pressões corporativas e o impacto de decisões estratégicas no conteúdo que chega ao público. A narrativa funciona como uma reflexão sobre o funcionamento interno de Hollywood contemporânea.

Onde assistir: Apple TV.

4. Muito Esforçado

“Muito Esforçado” acompanha um ex-jogador de futebol americano que entra na faculdade tentando esconder sua sexualidade Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Criada pelo ator e comediante Benito Skinner — também protagonista da série —, “Muito Esforçado” é uma comédia universitária que acompanha Benny, um ex-jogador de futebol americano que entra na faculdade tentando esconder sua sexualidade. No campus, ele se aproxima de Carmem, uma garota que tenta sair com ele na tentativa de se encaixar. Segundo a sinopse oficial, a trama é “engraçada e pessoal” e explora até que ponto todos nós nos esforçamos demais enquanto buscamos descobrir quem realmente somos.

Onde assistir: Prime Video.

5. O cangaceiro do futuro

Em “O cangaceiro do futuro”, Virguley volta para 1927 e é confundido com Lampião Imagem: Reprodução digital | Netflix

A comédia acompanha Virguley, um nordestino que vive em São Paulo enfrentando dificuldades financeiras e sonha em retornar ao nordeste com riqueza. Devido à sua semelhança com o famoso cangaceiro Lampião, ele realiza apresentações em praças públicas da capital paulista.

Após se envolver em uma confusão e levar uma pancada na cabeça, Virguley é misteriosamente transportado para o ano de 1927, no sertão nordestino, onde é confundido pela população local como o verdadeiro Lampião. Aproveitando-se da situação, ele forma um bando inusitado e se apaixona por Mariá, mas logo enfrenta reviravoltas, incluindo o encontro com o verdadeiro Rei do Cangaço.

Onde assistir: Netflix.