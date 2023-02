Signo de Aquário: tendências para fevereiro

Com o Sol em seu signo, o mês será de muita energia para conquistas e grandes mudanças

O início do mês tende a ser mais leve e descontraído, com muita energia para suas conquistas. Grandes mudanças também poderão ocorrer. Portanto, se prepare para situações que possivelmente mudarão o rumo da sua vida, alinhando-o mais a seus propósitos e ideais. Por volta da metade do mês, tudo se acalmará. Você apresentará uma energia mais introspectiva e, por isso, será fundamental se organizar a fim de ter mais clareza do que deseja em seu novo ciclo.

As atividades artísticas serão de grande auxílio neste período, especialmente para compreender os sentimentos difíceis de nomear. Afinal, essas emoções irão aflorar no seu inconsciente, lhe trazendo mensagens relevantes.

De modo geral, fevereiro será importante para se organizar depois de tudo o que viveu no último ano. Procure estabelecer as metas que deseja, se firmando nelas com consciência e senso de realidade. Por fim, atente-se à tendência ao pessimismo e aos comportamentos exagerados, pois eles poderão ser muito prejudiciais.

Período de movimento no amor

No início do mês, você viverá um período de conexão com os seus valores e com tudo o que lhe traz segurança. Você sentirá a necessidade de buscar proteção nos braços da pessoa com a qual se relaciona ou encontrar alguém que lhe traga essa sensação.

Tenha cuidado com um possível excesso de gastos ao tentar agradar ao outro. A partir da metade do mês, você entrará em um ciclo mais movimentado, no qual valorizará mais a agitação da vida e os momentos fora da rotina. Será uma boa fase para se divertir em casal e realizar programas com os amigos.

Novos caminhos na vida profissional e financeira

No início do mês, sua vida profissional se abrirá para novos caminhos. Será mais fácil ganhar reconhecimento por suas conquistas e dedicação. Também será um bom momento para contar com

uma dose extra de coragem e, com isso, realizar as mudanças necessárias na carreira.

Em seguida, será um período mais calmo, no qual haverá a necessidade de colocar os pés no chão e se dedicar à vida financeira. Procure tomar consciência do que realmente precisa fazer para encontrar a estabilidade material e realizar seus propósitos.

Fase de desafios e transformações no ambiente familiar

Este mês tende a ser desafiador nas relações familiares. Isso porque ocorrerão eventos que te levarão a entrar em contato com dores antigas. Será preciso olhar com mais maturidade e senso de realidade para os problemas do passado.

Apesar de esse momento lhe trazer um certo desconforto, tudo isso só ocorrerá para que você busque um novo olhar para os acontecimentos dolorosos da sua vida e tenha a oportunidade de se libertar dos traumas que eles lhe trouxeram. Por fim, ainda nesta fase, é possível que você precise cuidar ou ajudar alguns parentes.

Por astróloga Thaís Mariano