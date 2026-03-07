Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O sábado trará oportunidades, mas também momentos de reflexão e ajustes emocionais aos nativos Imagem: Victoria Bat | Shutterstock

O sábado trará uma energia de equilíbrio, intuição e novos começos importantes. As cartas do tarot mostram oportunidades surgindo, mas também momentos de reflexão e ajustes emocionais. Algumas também indicam recompensas pelo esforço, enquanto outras pedem cautela antes de agir.

A seguir, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — A Justiça

O ariano precisará ser honesto consigo mesmo Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

Será um dia de decisões e responsabilidades. A carta “A Justiça” mostra que suas escolhas terão consequências claras. Será importante ser honesta(o) consigo mesma (o).

Touro — A Sacerdotisa

O taurino deverá confiar nos sinais e no que sentir Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A intuição estará em alta, conforme a carta “A Sacerdotisa”, mas nem tudo precisará ser dito ou explicado. Será importante confiar nos sinais e no que você sentir.

Gêmeos — 9 de Paus

O geminiano poderá se sentir cansado, mas ainda determinado a seguir em frente Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “9 de Paus” mostra que haverá necessidade de persistência e resistência. Você poderá se sentir cansada(o), mas ainda determinada(o) a seguir em frente. Não será dia de desistir.

Câncer — Cavaleiro de Ouros

Será importante que o canceriano continue investindo no que realmente importa Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A disciplina e a dedicação serão essenciais, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas consistente. Será importante continuar investindo no que realmente importa.

Leão — Ás de Copas

Amor, reconciliação ou abertura do coração poderão marcar o dia do leonino Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

Um novo ciclo emocional chegará para você, conforme a carta “Ás de Copas”. Amor, reconciliação ou abertura do coração poderão marcar o dia. Será importante permitir-se sentir.

Virgem — Ás de Ouros

Uma nova oportunidade no campo profissional ou financeiro surgirá ao virginiano Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “Ás de Ouros” mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo profissional ou financeiro. Algo promissor começará a se desenhar.

Libra — 5 de Copas

O libriano deverá evitar focar apenas o que tem dado errado Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “5 de Copas” indica que será importante evitar focar apenas o que tem dado errado. Ela lembra que ainda há possibilidades à sua frente.

Escorpião — Pajem de Espadas

Algo importante poderá ser revelado ao escorpiano Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” mostra que haverá curiosidade e maior atenção às informações ao seu redor. Algo importante poderá ser revelado.

Sagitário — O Louco

Liberdade e novos caminhos poderão surgir ao sagitariano Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

Um novo ciclo surgirá, acompanhado de coragem para arriscar. A carta “O Louco” fala de liberdade e novos caminhos. Ainda assim, será importante evitar impulsividade.

Capricórnio — 7 de Ouros

O capricorniano deverá observar os resultados dos seus esforços antes de tomar novas decisões Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “7 de Ouros” mostra que será um dia de avaliação. Você deverá observar os resultados dos seus esforços antes de tomar novas decisões.

Aquário — 2 de Paus

Um novo caminho começará a se desenhar na vida do aquariano Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “2 de Paus” mostra que haverá planejamento e visão de futuro. Um novo caminho começará a se desenhar. Será importante pensar estrategicamente.

Peixes — 6 de Ouros

O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e acordos justos ao pisciano Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock

A carta “6 de Ouros” mostra que haverá equilíbrio nas trocas, entre o dar e o receber. O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e acordos justos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.