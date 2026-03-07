Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco
O sábado trará uma energia de equilíbrio, intuição e novos começos importantes. As cartas do tarot mostram oportunidades surgindo, mas também momentos de reflexão e ajustes emocionais. Algumas também indicam recompensas pelo esforço, enquanto outras pedem cautela antes de agir.
A seguir, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries — A Justiça
Será um dia de decisões e responsabilidades. A carta “A Justiça” mostra que suas escolhas terão consequências claras. Será importante ser honesta(o) consigo mesma (o).
Touro — A Sacerdotisa
A intuição estará em alta, conforme a carta “A Sacerdotisa”, mas nem tudo precisará ser dito ou explicado. Será importante confiar nos sinais e no que você sentir.
Gêmeos — 9 de Paus
A carta “9 de Paus” mostra que haverá necessidade de persistência e resistência. Você poderá se sentir cansada(o), mas ainda determinada(o) a seguir em frente. Não será dia de desistir.
Câncer — Cavaleiro de Ouros
A disciplina e a dedicação serão essenciais, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas consistente. Será importante continuar investindo no que realmente importa.
Leão — Ás de Copas
Um novo ciclo emocional chegará para você, conforme a carta “Ás de Copas”. Amor, reconciliação ou abertura do coração poderão marcar o dia. Será importante permitir-se sentir.
Virgem — Ás de Ouros
A carta “Ás de Ouros” mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo profissional ou financeiro. Algo promissor começará a se desenhar.
Libra — 5 de Copas
A carta “5 de Copas” indica que será importante evitar focar apenas o que tem dado errado. Ela lembra que ainda há possibilidades à sua frente.
Escorpião — Pajem de Espadas
A carta “Pajem de Espadas” mostra que haverá curiosidade e maior atenção às informações ao seu redor. Algo importante poderá ser revelado.
Sagitário — O Louco
Um novo ciclo surgirá, acompanhado de coragem para arriscar. A carta “O Louco” fala de liberdade e novos caminhos. Ainda assim, será importante evitar impulsividade.
Capricórnio — 7 de Ouros
A carta “7 de Ouros” mostra que será um dia de avaliação. Você deverá observar os resultados dos seus esforços antes de tomar novas decisões.
Aquário — 2 de Paus
A carta “2 de Paus” mostra que haverá planejamento e visão de futuro. Um novo caminho começará a se desenhar. Será importante pensar estrategicamente.
Peixes — 6 de Ouros
A carta “6 de Ouros” mostra que haverá equilíbrio nas trocas, entre o dar e o receber. O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e acordos justos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
