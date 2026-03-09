Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
A segunda-feira chegará com uma energia de movimento, oportunidades e encontros significativos. A tiragem do tarot mostra cartas de sucesso, conexões emocionais e viradas positivas. O dia favorecerá crescimento, novas ideias e decisões que poderão mudar rumos importantes.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries — 3 de Ouros
Parcerias e reconhecimento entrarão em destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá o trabalho em equipe e a troca de ideias. Valorize quem soma com você.
Touro — Pajem de Espadas
Curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo importante poderá ser descoberto. Procure observar mais antes de agir.
Gêmeos — O Sol
Haverá clareza, alegria e sucesso, conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá boas notícias e sensação de realização. Aproveite a energia positiva.
Câncer — 2 de Copas
Conexões verdadeiras ganharão destaque, segundo a carta “2 de Copas”. O dia favorecerá parcerias, reconciliações e momentos de afeto.
Leão — A Roda da Fortuna
Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer, segundo a carta “A Roda da Fortuna”. O destino poderá trazer oportunidades ou reviravoltas positivas.
Virgem — 5 de Copas
Evite focar apenas no que deu errado, alerta a carta “5 de Copas”. Haverá oportunidades e caminhos possíveis.
Libra — Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão a segunda-feira, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá movimentar seu dia.
Escorpião — Rei de Ouros
Haverá tendência à estabilidade e à segurança material, conforme a carta “Rei de Ouros”. O dia favorecerá decisões práticas e o planejamento financeiro.
Sagitário — O Mago
O poder de realização estará em destaque, revela a carta “O Mago”. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer. As iniciativas serão favorecidas.
Capricórnio — 6 de Copas
Memórias e reencontros poderão marcar o dia, mostra a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou reconciliações.
Aquário — O Carro
Movimento e conquista marcarão seu dia, mostra a carta “O Carro”. A segunda-feira favorecerá avanços importantes e decisões firmes.
Peixes — O Mundo
Haverá conclusão e realização, mostra a carta “O Mundo”. Um ciclo importante se encerrará com sucesso. Celebre a sua evolução.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.