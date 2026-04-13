Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A energia do dia trará reflexões, escolhas e momentos que exigirão equilíbrio emocional dos nativos Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock) </p>

A segunda-feira trará uma energia de decisões importantes, equilíbrio emocional e busca por segurança. Muitas cartas do tarot indicam a necessidade de refletir antes de agir, enquanto outras apontam harmonia, estabilidade e conexões profundas. O dia pedirá calma, consciência e alinhamento com o que realmente faz sentido.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Ouros

O ariano deverá manter o foco para avançar com consistência Imagem: azarnov | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica persistência e foco. Será um dia de progresso constante, mesmo que lento. Será importante manter-se firme nos seus objetivos.

Touro — 2 de Espadas

O taurino precisará encarar as decisões que vinha adiando Imagem: azarnov | Shutterstock

Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando. Não será dia de adiar escolhas importantes.

Gêmeos — Rainha de Copas

O geminiano deverá confiar mais na sensibilidade e na intuição Imagem: azarnov | Shutterstock

Será um dia de sensibilidade e intuição, conforme a carta “Rainha de Copas”. A segunda-feira favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Câncer — A Sacerdotisa

O canceriano buscará silêncio para ouvir a própria intuição Imagem: azarnov | Shutterstock

A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão — Os Enamorados

O leonino fará escolhas importantes no campo afetivo Imagem: azarnov | Shutterstock

Será um dia de decisões importantes no campo afetivo. A carta “Os Enamorados” pede escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Virgem — Cavaleiro de Espadas

O virginiano terá que controlar impulsos antes de agir Imagem: azarnov | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Espadas” pede ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com a comunicação impulsiva.

Libra — 2 de Ouros

O libriano irá equilibrar diferentes áreas da vida com habilidade Imagem: azarnov | Shutterstock

Haverá equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Segundo a carta “2 de Ouros”, o dia poderá exigir organização e jogo de cintura.

Escorpião — Rei de Ouros

O escorpiano construirá bases mais sólidas e seguras Imagem: azarnov | Shutterstock

Será um dia de estabilidade e segurança material. Conforme a carta “Rei de Ouros”, a segunda-feira favorecerá decisões práticas e a construção de algo sólido.

Sagitário — 10 de Copas

O sagitariano viverá momentos de harmonia e conexão emocional Imagem: azarnov | Shutterstock

A carta “10 de Copas” indica harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e momentos de plenitude.

Capricórnio — 4 de Copas

O capricorniano deverá prestar mais atenção às oportunidades ao redor Imagem: azarnov | Shutterstock

Haverá insatisfação ou desinteresse. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.

Aquário — O Eremita

O aquariano buscará recolhimento e reflexão interior Imagem: azarnov | Shutterstock

A carta “O Eremita” indica um momento de introspecção. O dia pedirá silêncio, reflexão e conexão com seu interior.

Peixes — O Papa (Hierofante)

O pisciano encontrará direção em aprendizados e conselhos importantes Imagem: azarnov | Shutterstock

Haverá busca por orientação e segurança, segundo a carta “O Papa”. O dia favorecerá o aprendizado, a espiritualidade e conselhos importantes.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.