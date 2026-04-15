Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
A quarta-feira trará uma energia de ação, oportunidades e necessidade de escolhas conscientes. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, prosperidade e movimento, enquanto outras pedem atenção a dúvidas, excesso de responsabilidades e ilusões. O dia pedirá equilíbrio entre impulso e estratégia.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Cavaleiro de Paus
Energia, entusiasmo e vontade de agir marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. A quarta-feira favorecerá iniciativas e mudanças, mas pedirá cuidado com a impulsividade.
Touro — O Mago
A carta “O Mago” indica que haverá poder de realização. Você terá tudo o que precisa para iniciar algo importante. Será um bom dia para agir.
Gêmeos — A Estrela
Esperança e renovação estarão em destaque, conforme a carta “A Estrela”. A quarta-feira trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante acreditar no processo.
Câncer — 2 de Espadas
Poderá haver dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando.
Leão — 6 de Ouros
A carta “6 de Ouros” indica que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e as relações mais justas.
Virgem — 9 de Ouros
Independência e realização estarão em evidência, conforme a carta “9 de Ouros”. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você construiu.
Libra — A Justiça
A carta “A Justiça” indica que haverá decisões importantes e necessidade de equilíbrio. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas.
Escorpião — 10 de Paus
A carta “10 de Paus” mostra que será necessário cuidado com a sobrecarga. Você pode estar acumulando responsabilidades em excesso. Será importante avaliar o que realmente precisa carregar.
Sagitário — 7 de Ouros
O dia exigirá paciência e avaliação, conforme a carta “7 de Ouros”. A quarta-feira pedirá análise dos resultados antes de novas decisões.
Capricórnio — 7 de Copas
Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede foco e clareza para evitar ilusões.
Aquário — Ás de Ouros
A carta “Ás de Ouros” indica que surgirá uma nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.
Peixes — 8 de Ouros
Foco e dedicação marcarão o dia, conforme a carta “8 de Ouros”. A quarta-feira trará crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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