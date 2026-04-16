Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Será um dia para entender o que realmente vale a pena levar adiante Imagem: Anna Markina | Shutterstock

A quinta-feira trará uma energia de decisões, encerramentos e novos direcionamentos. Algumas cartas do tarot mostram que haverá dúvidas e ilusões que precisarão ser esclarecidas, enquanto outras apontam felicidade, superação e expansão. Será um dia de escolhas e de entender o que realmente vale a pena levar adiante.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Hierofante

O ariano estará em busca de orientação antes de tomar decisões importantes Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

Haverá busca por orientação e segurança. Com a carta “O Hierofante”, o dia será favorável para seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes antes de agir.

Touro — Os Enamorados

O taurino tomará decisões importantes no campo afetivo Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

A carta “Os Enamorados” indica decisões importantes no campo afetivo. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.

Gêmeos — A Lua

O geminiano passará por emoções intensas Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Será um dia de emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Será importante buscar clareza.

Câncer — 7 de Copas

O canceriano deverá manter o foco para não se perder em ilusões Imagem: Alena Divina | Shutterstock

Muitas opções poderão gerar confusão. Segundo a carta “7 de Copas”, o dia pedirá foco para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.

Leão — 2 de Paus

O leonino terá um dia favorável para decisões Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

Haverá planejamento e visão de futuro. Conforme a carta “2 de Paus”, será um dia favorável para decisões estratégicas e novos caminhos.

Virgem — 10 de Espadas

O virginiano passará por um encerramento de ciclo Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Libra — 7 de Ouros

O libriano deverá avaliar resultados com paciência antes de agir Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

Haverá paciência e avaliação. Segundo a carta “7 de Ouros”, o dia pedirá análise dos resultados antes de agir. Nem tudo crescerá no tempo desejado.

Escorpião — 6 de Espadas

O escorpiano terá um dia de transição e superação Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

Será um dia de transição e superação. A carta “6 de Espadas” indica que você poderá deixar para trás uma fase difícil e caminhar para algo mais leve.

Sagitário — 10 de Copas

O sagitariano viverá momentos de harmonia e felicidade emocional Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

A carta “10 de Copas” mostra harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e os momentos de plenitude.

Capricórnio — 5 de Paus

O capricorniano precisará evitar disputas desnecessárias Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.

Aquário — 3 de Paus

O aquariano poderá expandir horizontes e abrir novos caminhos Imagem: Alena Divina | Shutterstock

A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. Será um dia favorável para planejamento e abertura de caminhos.

Peixes — Rei de Paus

O pisciano deverá agir com confiança e coragem Imagem: Alena Divina

| Shutterstock

Haverá confiança e liderança. Segundo a carta “Rei de Paus”, o dia será favorável para atitude, coragem e posicionamento firme. Será o momento de assumir o protagonismo.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.