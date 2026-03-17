Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas Imagem: Anna Markina | Shutterstock

Conforme as cartas do tarot, a terça-feira terá uma energia intensa de encerramentos, libertações e mudanças emocionais profundas. Algumas indicam cortes necessários e momentos de reflexão, enquanto outras apontam esperança, cura e novos caminhos surgindo após períodos difíceis. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 6 de Espadas

O ariano poderá deixar para trás uma fase complicada ou um problema que vinha causando desgaste Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Será um dia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase complicada ou um problema que vinha causando desgaste. A carta “6 de Espadas” sugere que, aos poucos, a vida começará a entrar em águas mais tranquilas. Permita-se seguir em frente.

Touro — Ás de Espadas

Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de uma situação confusa ao taurino Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de uma situação confusa. A carta “Ás de Espadas” favorece decisões racionais e comunicação direta.

Gêmeos — 10 de Espadas

Haverá libertação e possibilidade de reconstrução para o geminiano Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste emocional poderá finalmente se encerrar. Apesar da intensidade do dia, a carta “10 de Espadas” indica libertação e possibilidade de reconstrução.

Câncer — 5 de Espadas

Será importante o canceriano evitar conflitos desnecessários Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para disputas de ego ou discussões que poderão gerar desgaste emocional. Nem toda batalha precisa ser vencida.

Leão — O Diabo

O dia do leonino pedirá atenção a padrões repetitivos ou a apegos que poderão limitar sua liberdade Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou a apegos que poderão limitar sua liberdade. A carta “O Diabo” sugere observar comportamentos, hábitos ou relações que precisarão ser transformados.

Virgem — A Estrela

Haverá esperança e renovação emocional para o virginiano Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Haverá esperança e renovação emocional. A carta “A Estrela” indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que caminhos mais leves começarão a se abrir.

Libra — 5 de Copas

O libriano deverá evitar focar apenas no que não deu certo Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” lembra que nem tudo estará perdido. Evite focar apenas no que não deu certo. Ainda existem possibilidades importantes à sua frente.

Escorpião — A Morte

Para o escorpiano, um ciclo poderá se encerrar para abrir espaço para algo novo Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Haverá transformação profunda, segundo a carta “A Morte”. Um ciclo poderá se encerrar para abrir espaço para algo novo. Apesar da intensidade, essa mudança tenderá a trazer libertação e crescimento.

Sagitário — 2 de Espadas

O dia pedirá decisões que talvez o sagitariano esteja evitando Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

O dia pedirá decisões que talvez você esteja evitando. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de olhar para uma situação com mais clareza e honestidade emocional.

Capricórnio — 2 de Paus

O capricorniano poderá avaliar caminhos ou considerar novas oportunidades Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

Será um dia de planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar novas oportunidades. A carta “2 de Paus” pede estratégia antes de agir.

Aquário — A Sacerdotisa

A intuição do aquariano estará forte e a percepção, aguçada Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

A intuição estará forte e a percepção, aguçada. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes poderão surgir por meio da observação e do silêncio interior.

Peixes — 9 de Paus

O pisciano está muito perto de superar um desafio importante Imagem: StockSmartStart | Shutterstock

A persistência será essencial. Você poderá se sentir cansado(a) ou emocionalmente desgastado(a), mas a carta “9 de Paus” indica que está muito perto de superar um desafio importante.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.