Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Conforme as cartas do tarot, a terça-feira terá uma energia intensa de encerramentos, libertações e mudanças emocionais profundas. Algumas indicam cortes necessários e momentos de reflexão, enquanto outras apontam esperança, cura e novos caminhos surgindo após períodos difíceis. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 6 de Espadas
Será um dia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase complicada ou um problema que vinha causando desgaste. A carta “6 de Espadas” sugere que, aos poucos, a vida começará a entrar em águas mais tranquilas. Permita-se seguir em frente.
Touro — Ás de Espadas
Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de uma situação confusa. A carta “Ás de Espadas” favorece decisões racionais e comunicação direta.
Gêmeos — 10 de Espadas
Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste emocional poderá finalmente se encerrar. Apesar da intensidade do dia, a carta “10 de Espadas” indica libertação e possibilidade de reconstrução.
Câncer — 5 de Espadas
Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para disputas de ego ou discussões que poderão gerar desgaste emocional. Nem toda batalha precisa ser vencida.
Leão — O Diabo
O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou a apegos que poderão limitar sua liberdade. A carta “O Diabo” sugere observar comportamentos, hábitos ou relações que precisarão ser transformados.
Virgem — A Estrela
Haverá esperança e renovação emocional. A carta “A Estrela” indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que caminhos mais leves começarão a se abrir.
Libra — 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” lembra que nem tudo estará perdido. Evite focar apenas no que não deu certo. Ainda existem possibilidades importantes à sua frente.
Escorpião — A Morte
Haverá transformação profunda, segundo a carta “A Morte”. Um ciclo poderá se encerrar para abrir espaço para algo novo. Apesar da intensidade, essa mudança tenderá a trazer libertação e crescimento.
Sagitário — 2 de Espadas
O dia pedirá decisões que talvez você esteja evitando. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de olhar para uma situação com mais clareza e honestidade emocional.
Capricórnio — 2 de Paus
Será um dia de planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar novas oportunidades. A carta “2 de Paus” pede estratégia antes de agir.
Aquário — A Sacerdotisa
A intuição estará forte e a percepção, aguçada. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes poderão surgir por meio da observação e do silêncio interior.
Peixes — 9 de Paus
A persistência será essencial. Você poderá se sentir cansado(a) ou emocionalmente desgastado(a), mas a carta “9 de Paus” indica que está muito perto de superar um desafio importante.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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