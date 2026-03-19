Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
A quinta-feira trará uma energia de cura, recomeços e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos e reflexões profundas, enquanto outras apontam esperança, movimento e novas oportunidades. O dia pedirá equilíbrio entre razão e sensibilidade.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — A Imperatriz
O dia será favorável para crescimento, autoestima e abundância, segundo a carta “A Imperatriz”. Você poderá se sentir mais confiante, criativo(a) e conectado(a) com seu poder pessoal. A quinta-feira será ideal para cuidar de si e investir no que lhe faz bem.
Touro — 10 de Espadas
Um ciclo chegará ao fim. Poderá haver sensação de desgaste ou encerramento de algo importante, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação. O que terminar agora abrirá espaço para um novo começo.
Gêmeos — 5 de Ouros
Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinha(o), mesmo que pareça. Buscar apoio fará toda a diferença.
Câncer — Pajem de Espadas
Curiosidade e novas informações surgirão, segundo a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Será importante observar antes de agir e evitar conclusões precipitadas.
Leão — 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo estará perdido — ainda existirão oportunidades importantes à sua frente.
Virgem — 2 de Paus
O dia será de planejamento e visão de futuro, conforme a carta “2 de Paus”. A quinta-feira favorecerá decisões estratégicas e a avaliação de novos caminhos. Será essencial pensar antes de agir.
Libra — A Temperança
Será um dia de equilíbrio e harmonia. A carta “A Temperança” indica a necessidade de paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar no tempo certo.
Escorpião — O Louco
Um novo ciclo se iniciará, trazendo coragem para arriscar. A carta “O Louco” fala de liberdade e abertura para experiências inéditas. Será importante confiar no seu instinto.
Sagitário — A Estrela
Haverá esperança e renovação emocional, segundo a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e inspiração. Confie que está sendo guiado(a) para algo melhor.
Capricórnio — O Carro
Será um dia de movimento e conquista. A carta “O Carro” aponta avanço, decisões firmes e direção clara. Será hora de assumir o controle do seu caminho.
Aquário — O Eremita
Será um dia de introspecção. A quinta-feira pedirá silêncio e reflexão, segundo a carta “O Eremita”. Respostas importantes poderão surgir quando você se conectar consigo.
Peixes — Pajem de Copas
Será um dia de sensibilidade e boas surpresas emocionais, conforme a carta “Pajem de Copas”. Um gesto, um convite ou uma mensagem poderá tocar seu coração. Será importante permitir-se sentir.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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