Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Será uma quinta-feira de recomeços e ajustes importantes para os nativos Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A quinta-feira trará uma energia de cura, recomeços e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos e reflexões profundas, enquanto outras apontam esperança, movimento e novas oportunidades. O dia pedirá equilíbrio entre razão e sensibilidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Imperatriz

O nativo de Áries se sentirá mais confiante e criativo Imagem: starrynight02 | Shutterstock

O dia será favorável para crescimento, autoestima e abundância, segundo a carta “A Imperatriz”. Você poderá se sentir mais confiante, criativo(a) e conectado(a) com seu poder pessoal. A quinta-feira será ideal para cuidar de si e investir no que lhe faz bem.

Touro — 10 de Espadas

O nativo de Touro poderá encerrar ciclos e abrir espaço para um novo começo Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim. Poderá haver sensação de desgaste ou encerramento de algo importante, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação. O que terminar agora abrirá espaço para um novo começo.

Gêmeos — 5 de Ouros

O nativo de Gêmeos deverá ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança ou carência. A carta “5 de Ouros” lembra que você não está sozinha(o), mesmo que pareça. Buscar apoio fará toda a diferença.

Câncer — Pajem de Espadas

O nativo de Câncer deverá observar mais antes de agir e evitar decisões precipitadas Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Curiosidade e novas informações surgirão, segundo a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Será importante observar antes de agir e evitar conclusões precipitadas.

Leão — 5 de Copas

O nativo de Leão deverá mudar o foco e enxergar as oportunidades que estão à frente Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo estará perdido — ainda existirão oportunidades importantes à sua frente.

Virgem — 2 de Paus

O nativo de Virgem deverá planejar com calma antes de dar novos passos Imagem: starrynight02 | Shutterstock

O dia será de planejamento e visão de futuro, conforme a carta “2 de Paus”. A quinta-feira favorecerá decisões estratégicas e a avaliação de novos caminhos. Será essencial pensar antes de agir.

Libra — A Temperança

O nativo de Libra deverá cultivar equilíbrio e confiar no tempo das coisas Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Será um dia de equilíbrio e harmonia. A carta “A Temperança” indica a necessidade de paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar no tempo certo.

Escorpião — O Louco

O nativo de Escorpião deverá se permitir arriscar e viver novas experiências Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Um novo ciclo se iniciará, trazendo coragem para arriscar. A carta “O Louco” fala de liberdade e abertura para experiências inéditas. Será importante confiar no seu instinto.

Sagitário — A Estrela

O nativo de Sagitário deverá confiar no caminho e manter a esperança Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Haverá esperança e renovação emocional, segundo a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e inspiração. Confie que está sendo guiado(a) para algo melhor.

Capricórnio — O Carro

O nativo de Capricórnio deverá assumir o controle e seguir com determinação Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Será um dia de movimento e conquista. A carta “O Carro” aponta avanço, decisões firmes e direção clara. Será hora de assumir o controle do seu caminho.

Aquário — O Eremita

O nativo de Aquário deverá respeitar o próprio tempo e buscar respostas no silêncio Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Será um dia de introspecção. A quinta-feira pedirá silêncio e reflexão, segundo a carta “O Eremita”. Respostas importantes poderão surgir quando você se conectar consigo.

Peixes — Pajem de Copas

O nativo de Peixes deverá se abrir para emoções e acolher as surpresas do dia Imagem: starrynight02 | Shutterstock

Será um dia de sensibilidade e boas surpresas emocionais, conforme a carta “Pajem de Copas”. Um gesto, um convite ou uma mensagem poderá tocar seu coração. Será importante permitir-se sentir.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.