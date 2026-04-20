Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
A segunda-feira trará uma energia de viradas importantes, decisões e libertações. Algumas cartas do tarot indicam oportunidades e clareza, enquanto outras apontam rompimentos, encerramentos e necessidade de deixar o passado para trás. Será um dia intenso, que poderá marcar mudanças significativas — internas e externas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Ás de Ouros
Nova oportunidade no campo financeiro ou profissional poderá surgir. De acordo com a carta “Ás de Ouros”, o dia favorecerá o crescimento e o início de algo promissor.
Touro — A Justiça
Decisões importantes serão necessárias. A carta “A Justiça” indica que o dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas. Tudo o que for feito agora terá impacto no futuro.
Gêmeos — O Julgamento
O dia será de despertar e virada de chave. Conforme a carta “O Julgamento”, a segunda-feira favorecerá tomadas de consciência e mudanças importantes de direção.
Câncer — O Diabo
Atenção a padrões repetitivos ou apegos. A carta “O Diabo” indica que o dia pedirá consciência sobre o que está te prendendo.
Leão — 8 de Copas
Será dia de desapegar. Segundo a carta “8 de Copas”, a segunda-feira pedirá coragem para deixar para trás o que não faz sentido emocionalmente.
Virgem — O Sol
Clareza, alegria e energia positiva irão marcar o dia. A carta “O Sol” mostra que a segunda-feira será de conquistas e sensação de leveza.
Libra — 7 de Ouros
Paciência e avaliação serão necessárias. De acordo com a carta “7 de Ouros”, você deverá analisar os resultados antes de tomar novas decisões.
Escorpião — Pajem de Espadas
O dia trará curiosidade e possíveis descobertas. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Observe antes de agir.
Sagitário — A Imperatriz
Crescimento, autoestima e abundância estarão em destaque. A carta “A Imperatriz” mostra que o dia favorecerá a conexão com o seu poder pessoal.
Capricórnio — A Torre
Mudanças inesperadas poderão acontecer. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.
Aquário — 5 de Espadas
Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta que discussões poderão gerar desgaste emocional.
Peixes — 10 de Espadas
Haverá encerramento de ciclo. De acordo com a carta “10 de Espadas”, algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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