Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
O domingo trará uma energia de inícios intensos, ajustes emocionais e revelações importantes. Algumas cartas do tarot indicam novas oportunidades e conexões, enquanto outras apontam mudanças inesperadas e a necessidade de pausa. O dia pedirá equilíbrio entre ação e reflexão.
Abaixo, veja o que as cartas do tarot revelam para o seu signo!
Áries — Ás de Paus
Uma nova energia surgirá na sua vida. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo, iniciativa e impulso para começar algo importante. Aproveite a motivação para dar o primeiro passo.
Touro — Cavaleiro de Copas
A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade no ar. Um convite, mensagem ou aproximação poderá mexer com suas emoções. Apenas tenha cuidado com idealizações.
Gêmeos — Rei de Copas
A carta “Rei de Copa” mostra que haverá equilíbrio emocional e maturidade. O dia pedirá sensibilidade com controle. Você poderá ser apoio para alguém ou lidar com sentimentos mais profundos.
Câncer — Pajem de Espadas
Curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado ou descoberto. Observe antes de agir.
Leão — A Torre
Mudanças inesperadas poderão acontecer e alterar seus planos. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.
Virgem — A Temperança
A carta “A Temperança” indica que haverá equilíbrio e paciência. O dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajuste. Evite extremos.
Libra — 4 de Espadas
Será um dia de pausa e descanso. A carta “4 de Espadas” indica a necessidade de recuperar energia antes de tomar decisões importantes.
Escorpião — O Enforcado
A carta “O Enforcado” mostra que haverá mudança de perspectiva. O dia pedirá reflexão e um novo olhar para a situação. Nem tudo se resolverá na pressa.
Sagitário — Rainha de Espadas
Haverá clareza e posicionamento firme. A carta “Rainha de Espadas” indica decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz sentido.
Capricórnio — 6 de Copas
Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá voltar à tona de forma positiva. Reencontros ou lembranças poderão trazer conforto emocional.
Aquário — Rei de Ouros
A carta “Rei de Ouros” indica que haverá estabilidade e segurança material. O dia favorecerá decisões financeiras e o planejamento a longo prazo.
Peixes — 3 de Espadas
Alguma decepção ou sensibilidade emocional poderá surgir, conforme a carta “3 de Espadas”. Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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