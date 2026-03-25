Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá atenção, coragem e clareza para abraçar mudanças e novas oportunidades Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

Nesta quarta-feira, o tarot traz uma energia de novos começos, revelações e decisões importantes. Algumas cartas indicam mudanças inesperadas e cortes necessários, enquanto outras apontam esperança, oportunidades e direcionamento. O dia trará uma mistura de impulso com consciência — agir será importante, mas com clareza.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Espadas

O nativo de Áries precisará observar atentamente antes de agir ou falar, aproveitando informações valiosas Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

O dia pedirá atenção e curiosidade. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, informações importantes poderão surgir, e você precisará observar antes de agir. Evite impulsividade nas palavras.

Touro — Pajem de Ouros

Para o nativo de Touro, surgirão oportunidades práticas que poderão começar pequenas e evoluir com cuidado Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Novas oportunidades surgirão, principalmente no campo financeiro ou profissional. A carta “Pajem de Ouros” mostra que algo poderá começar de forma simples, mas com potencial de crescimento.

Gêmeos — O Louco

O nativo de Gêmeos terá coragem para explorar o novo, confiando na própria intuição Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Novo ciclo e liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar no desconhecido. Confie no seu instinto, mas evite agir sem pensar.

Câncer — A Torre

Para o nativo de Câncer, mudanças inesperadas abalarão estruturas, abrindo espaço para recomeços necessários Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” fala de libertação e necessidade de recomeçar com mais verdade.

Leão — Cavaleiro de Espadas

O nativo de Leão deverá ter cuidado antes de falar ou tomar atitudes impulsivas Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Ação rápida e decisões impulsivas estarão presentes. De acordo com a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas ou palavras ditas sem pensar.

Virgem — Rei de Espadas

Para o nativo de Virgem, surgirá a chance de analisar com clareza e usar a maturidade para cortar o que não serve mais Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Haverá clareza mental e decisões racionais. A carta “Rei de Espadas” mostra que o dia favorecerá análise, estratégia e cortes necessários com maturidade.

Libra — Ás de Ouros

O nativo de Libra encontrará uma oportunidade sólida e promissora para iniciar algo duradouro Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Uma nova oportunidade surgirá, especialmente na área financeira ou profissional. Segundo a carta “Ás de Ouros”, será um excelente dia para começar algo sólido.

Escorpião — A Temperança

Para o nativo de Escorpião, será essencial equilibrar emoções e agir com paciência diante das situações Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Equilíbrio e paciência serão importantes. A carta “A Temperança” indica necessidade de ajustar emoções e situações com calma. Evite extremos.

Sagitário — Rei de Paus

O nativo de Sagitário deverá assumir a liderança e conduzir decisões importantes com mais confiança e iniciativa Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Liderança e confiança estarão presentes. De acordo com a carta “Rei de Paus”, o dia favorecerá iniciativa e posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Capricórnio — O Hierofante

Para o nativo de Capricórnio, seguir orientações e tradições poderá garantir mais estabilidade e sensação de segurança Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Busca por segurança e orientação se farão presentes. A carta “O Hierofante” indica necessidade de seguir regras, tradições ou conselhos mais experientes.

Aquário — A Estrela

O nativo de Aquário deverá ter fé e confiar no processo Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Haverá esperança e renovação. Conforme a carta “A Estrela”, o dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Acredite no processo.

Peixes — O Julgamento

Para o nativo de Peixes, o despertar de consciência indicará mudanças importantes que poderão transformar a vida de forma significativa Imagem: Afadhly_work | Shutterstock

Haverá despertar e tomada de consciência. A carta “O Julgamento” indica um chamado para mudanças importantes e decisões que poderão transformar sua vida.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.