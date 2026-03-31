Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/03/2026
Confira o que as cartas revelam sobre o terça-feira de cada nativo
Conforme o tarot, o último dia do mês terá uma energia de rupturas, libertações e novos começos. Algumas cartas indicam cortes necessários e mudanças inesperadas, enquanto outras apontam leveza, recomeços e reconexões emocionais. Será um dia de virada — tudo o que não faz mais sentido tenderá a se transformar.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Rainha de Espadas
A carta “Rainha de Espadas” indica clareza e posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido, mas sempre com maturidade.
Touro — O Enforcado
Priorize a pausa e a mudança de perspectiva; nem tudo se resolverá na pressa. A carta “O Enforcado” pede reflexão antes de agir.
Gêmeos — O Diabo
Neste dia, tenha atenção a padrões repetitivos e apegos. A carta “O Diabo” indica a necessidade de libertação de comportamentos ou situações que o(a) limitam.
Câncer — A Torre
A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas que poderão mexer com estruturas importantes. Apesar do impacto, elas trarão libertação e recomeço.
Leão — O Louco
A carta “O Louco” indica um novo ciclo com liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes. Confie mais no seu instinto.
Virgem — Rei de Copas
A carta “Rei de Copas” indica equilíbrio emocional e maturidade. Você poderá lidar com situações delicadas com sensibilidade e controle.
Libra — Pajem de Copas
A carta “Pajem de Copas” indica sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um gesto ou convite poderá tocar seu coração.
Escorpião — A Temperança
O dia pedirá equilíbrio e paciência. A carta “A Temperança” mostra a necessidade de ajustar emoções e situações com calma. Será importante evitar extremos.
Sagitário — 8 de Copas
A carta “8 de Copas” indica desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que já não fizer sentido emocionalmente.
Capricórnio — 3 de Copas
A carta “3 de Copas” indica um clima de celebração e leveza. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes.
Aquário — Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ações rápidas e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.
Peixes — A Morte
A carta “A Morte” indica uma transformação profunda. Um ciclo chegará ao fim para abrir espaço para um novo começo. Essa mudança será necessária.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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