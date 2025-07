Tarot semanal: previsão para os signos de 14 a 20 de julho de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias

O tarot traz mensagens especiais para os nativos de cada signo Imagem: Noody | Shutterstock

A semana chegará com uma energia intensa e cheia de aprendizados para todos os signos. As cartas revelam que este será um momento de movimento, encerramentos, decisões importantes e de encontros afetivos. Algumas pessoas poderão se sentir mais confiantes para agir, enquanto outras precisarão lidar com mudanças inesperadas ou refletir antes de seguir adiante.

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada signo nesta semana. Confira as previsões!

Áries – O Mago

Os arianos deverão agir nesta semana, usando as ferramentas disponíveis Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Será uma semana de agir. Você estará com tudo nas mãos: coragem, energia e boas ideias. Contudo, não adiantará somente ter as ferramentas, será necessário usá-las. Vá lá e faça acontecer. Não espere as coisas caírem do céu.

Touro – 7 de Ouros

Os taurinos precisarão ter paciência para colher os frutos das suas ações Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Paciência, Touro! O que você plantou está crescendo, mas não adiantará ficar cavando o pé da planta. Dê tempo ao tempo e confie no processo. Enquanto isso, busque cuidar de você e curtir bons momentos com quem vale a pena.

Gêmeos – 3 de Copas

Os geminianos celebrarão boas notícias ao lado de pessoas especiais Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Haverá um clima de festa no ar! Reencontros, boas notícias e momentos leves o(a) cercarão. Será um bom momento para celebrar com quem você gosta e se cercar de gente que te faz bem. Só não esqueça de se desligar um pouco da fofoca.

Câncer – O Mundo

Os cancerianos estarão prontos para dar um passo maior e colher os frutos de suas batalhas Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

O ciclo se fechará com chave de ouro. Você estará pronto(a) para dar um passo maior e colher os frutos do que batalhou. Seja no amor, no trabalho ou na vida pessoal, algo se completará lindamente. Sinta orgulho do seu caminho!

Leão – 8 de Espadas

Os leoninos enfrentarão seus medos e assumirão o controle da própria vida Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Está se sentindo preso(a) ou limitado(a)? A verdade é que a chave está em seu bolso. O que o(a) trava é mais medo do que realidade. Nesta semana, busque tirar essa venda dos olhos, assumir o controle e sair dessa jaula que você mesmo criou!

Virgem – A Justiça

Os virginianos resolverão pendências com equilíbrio e tomarão decisões importantes Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Será a hora de ser racional e resolver as pendências. Assuntos legais, documentos, decisões importantes… tudo isso poderá bater à sua porta. Analise, organize e tome decisões com o coração e a cabeça bem alinhados. Sem drama, ok?!

Libra – Rainha de Espadas

Os librianos deverão mostrar firmeza em suas escolhas Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Você estará com a mente afiada. Use essa clareza para cortar o que não serve mais, falar verdades com jeitinho e se posicionar. Será a hora de mostrar que você é sensível, sim, mas também sabe ser firme quando precisa!

Escorpião – A Torre

Os escorpianos passarão por mudanças intensas nesta semana Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Algo poderá ruir nesta semana. Contudo, procure respirar, pois às vezes é preciso um terremoto para acordar e reconstruir algo melhor. Confie no renascimento que virá depois do susto. E, se der vontade de gritar, grite. Depois, se levante e se jogue!

Sagitário – Cavaleiro de Paus

Os sagitarianos viverão dias cheios de aventuras Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Haverá aventura no ar. Convites, viagens, impulsos… tudo poderá acontecer. Aproveite esse fogo nas pernas para se mexer, tentar algo diferente e se jogar na vida com entusiasmo. Só cuidado para não atropelar os outros no caminho!

Capricórnio – Rei de Ouros

Os capricornianos assumirão o controle das finanças e mostrarão sua capacidade de liderar Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Você estará em posição de poder, mesmo que não pareça. Será a hora de tomar as rédeas da vida financeira e profissional. Mostre que sabe o que quer e que veio para construir impérios — nem que comece com uma planilha no Excel.

Aquário – A Lua

Os aquarianos deverão tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

As emoções poderão o(a) confundir nesta semana. A intuição estará forte, mas tome cuidado com as ilusões e as paranoias. Não tire conclusões precipitadas. Respire, medite e deixe a água baixar antes de decidir qualquer coisa.

Peixes – 10 de Copas

Os piscianos aproveitarão momentos de verdadeira felicidade ao lado de quem amam Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Amor, família, harmonia. Esta semana terá cheiro de final feliz. Aproveite para estar com quem o(a) faz bem e fortalecer os laços. Poderá ser uma boa fase até para construir algo sério. Felicidade real, mas sem viajar muito e com os pés no chão, Peixes!

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.