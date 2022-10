Veja como a acupuntura beneficia a saúde física e mental

Técnica milenar chinesa funciona como complemento da medicina tradicional no tratamento de doenças

A técnica estimula pontos específicos do corpo Imagem: Shutterstock

Se você busca se livrar do estresse, controlar a ansiedade, melhorar a circulação, entre outros males que afetam seu dia a dia, a acupuntura – uma técnica milenar chinesa e considerada tratamento complementar pela Organização Mundial da Saúde (OMS) –, pode ser uma ótima opção. Na acupuntura, o foco é o paciente e não apenas a doença.​

“A técnica consiste em estimular pontos específicos do corpo através da aplicação de agulhas, liberando substâncias químicas no organismo que produzem efeito analgésico e/ou anti-inflamatório, aliviando as dores e outros sintomas decorrentes de determinadas doenças”, explica a Dra. Marilia Funes, especialista em acupuntura e anestesiologia. As agulhas da acupuntura são de aço inoxidável flexível, com pontas ovais, alongadas, não cortantes e de diâmetros muito finos.

Entenda a técnica

Quando se fala em agulhas, algumas pessoas costumam sentir um pouco de aflição e até uma certa resistência ao tratamento, mas as dores são totalmente suportáveis. “Alguns pacientes são mais sensíveis e sentem um formigamento em alguns pontos, sensação de peso, um leve choque quando a agulha é inserida”, completa a Dra. Marilia Funes.

As agulhas da acupuntura são de aço inoxidável flexível (Imagem: Shutterstock)

Indicações do tratamento

Qualquer pessoa pode aproveitar os benefícios da acupuntura, inclusive crianças e grávidas, mas o ideal é evitar colocar agulhas próximas às lesões, em pés diabéticos e em pacientes com hemofilia. “A duração do tratamento varia de acordo com cada caso. Em casos de doenças agudas e leves, o indicado é no mínimo 10 sessões. Já em caso de dor crônica serão necessárias mais sessões”, esclarece a Dra. Marilia Funes.

Para quais casos a acupuntura é indicada?

A acupuntura funciona como complemento da medicina tradicional no tratamento de dores crônicas, varizes, rinite, alergia, asma, depressão, irritabilidade, artrite e reumatismo. “Pode ser utilizada para tratamento de diversas doenças dos sistemas musculoesquelético, respiratório, neurológico e digestivo, além de auxiliar no tratamento de obesidade, depressão, estresse e afecções dermatológicas”, complementa a especialista em acupuntura.