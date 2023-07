Veja como apostar no cabelo loiro Barbie

Rodrigo Cintra explica como aderir à tendência mantendo os fios bonitos e saudáveis

Com o sucesso do filme “Barbie”, cabelos loiros e cor de rosa são tendência pelo mundo Imagem: Irina Bg | Shutterstock

Barbiecore, inspirado no filme Barbie, é o nome do fenômeno cultural que vem ganhando o mundo. Com ele, além das roupas, acessórios e outros objetos no tom de rosa, surge o loiro bem claro, chamado loiro Barbie ou Barbie blonde.

“É uma cor única, que não harmoniza com outros tons, sejam eles mais suaves ou escuros. O que pode acontecer é esse loiro ser mais para um platinado ou um champanhe, uma variação que vai depender do seu tom de pele”, afirma Rodrigo Cintra, hair stylist, coapresentador do programa Esquadrão da Moda e idealizador do The Art Salon.

Cabelo cor de rosa

Muitas mulheres pensam que fios coloridos combinam apenas para os adolescentes. Mas, em consequência da divulgação do filme Barbie, esse pensamento ficou para trás. É possível também apostar no cabelo cor de rosa. “O rosa está liberado para todas as idades. Mas uma mulher que nunca usou essa nuance, por exemplo, pode não gostar”, alerta o especialista.

Descoloração é necessária

Para ter o rosa ou o Barbie Blonde, você precisará descolorir os cabelos. Antes da técnica, os fios precisam estar muito bem cuidados, com hidratações realizadas em casa e, principalmente, no salão, para prevenir a quebra, o corte químico, o ressecado, as pontas duplas e o frizz. Isso porque a descoloração não remove só o pigmento, mas retira nutrientes da estrutura capilar.

Além disso, fazer o teste de mecha antes da descoloração ajuda a detectar se os cabelos estão saudáveis ou se podem quebrar durante o processo. Esse procedimento também ajuda a identificar se você pode ter algum tipo de reação alérgica aos produtos utilizados. Para isso, o cabeleireiro separa uma mecha, acima da nuca, e faz o teste com o produto.

Cabelos loiros exigem cuidados constantes (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Medo de mudar?

Para quem deseja aderir ao loiro ou ao rosa, porém nunca utilizou essas tonalidades nos cabelos, a mudança pode causar estranhamento no início. “Como especialista em transformação, sugiro que você faça a mudança aos poucos, não de uma vez, até chegar à cor que deseja. Assim, as chances de você gostar do seu novo visual aumentam. Por isso, planejamento e saudabilidade capilar são fundamentais”, destaca o hair stylist do Esquadrão da Moda.

Mantendo a saúde e a cor dos fios

Após o procedimento, alguns cuidados são importantes para garantir a saúde e a tonalidades dos cabelos. Ademais, a cor pode desbotar quando:

Há a combinação de produtos químicos, como o cloro, para tratar a água que você lava os cabelos e as altas temperaturas do seu banho; Você toma sol sem usar um filtro solar capilar; Você não aplica protetor térmico antes das ferramentas de calor.

“Para segurar a sua nova cor, aposte em uma linha para produtos coloridos (shampoo, condicionador e CC Cream). Usar máscaras coloridas, da cor da sua coloração, é importante, pois elas prolongam a nuance, devolvem nutrientes e ainda promovem o brilho. Tenha ainda produtos finalizadores, como óleo de reparação e spray de brilho. E volte ao salão para o retoque – seu cabeleireiro é a melhor pessoa para indicar quando será necessário”, argumenta Rodrigo Cintra.

Por Ana Marigliani e Diego de Marchi