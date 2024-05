Veja como inserir a meditação na rotina

Terapeuta energética explica como começar praticar aos poucos

A meditação é benéfica para a saúde física e mental Imagem: fizkes | Shutterstock

A meditação é uma prática milenar que envolve a concentração da mente e a busca pela tranquilidade interior. Originária de tradições espirituais antigas, como o hinduísmo e o budismo, ela tem sido praticada há milhares de anos em várias culturas ao redor do mundo. Sua essência é a busca pelo autoconhecimento, a paz interior e a conexão com o universo.

Existem várias técnicas de meditação, incluindo a atenção plena (mindfulness), a meditação transcendental, a meditação guiada e muitas outras, cada uma com seu próprio foco e abordagem. Independentemente da técnica utilizada, o objetivo é cultivar a consciência, a compaixão e a harmonia interna, proporcionando benefícios duradouros para aqueles que a praticam regularmente.

Benefícios da meditação

Os resultados dessa prática ainda geram questionamentos quanto à eficácia. Sara Lazar, neurocientista do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School, conduziu estudos para descobrir os efeitos da meditação no cérebro. Por meio de seu programa, ela descobriu que a prática de 8 semanas de meditação, levam a mudanças massivas no cérebro, sendo comprovado por meio de um exame de ressonância magnética.

“Estudos mostram, dentre outras coisas, o aumento no número de neurônios de determinadas áreas do cérebro, aumento na produção de neurotransmissores como o GABA (conhecido como o ‘calmante natural do cérebro’) e dos níveis de dopamina (neurotransmissor relacionado ao prazer), serotonina (ligada a regulação do humor) e das endorfinas, os analgésicos naturais do corpo”, afirma Fernanda Tolenn, terapeuta energética.

A meditação pode ser feita em qualquer momento do dia Imagem: insta_photos | Shutterstock

Inserindo a meditação na rotina

Conforme Fernanda Tolenn, a meditação é uma prática simples e pode ser inserida no dia a dia de qualquer pessoa. “Separe 15min da sua rotina todos os dias, logo que acordar ou antes de dormir, e tenha persistência. Procure um lugar calmo e tranquilo, onde não será interrompido e medite sempre sentado, com a coluna ereta para que o fluxo energético passe por todos os seus Chakras, liberando as densidades acumuladas; pois quando deitamos a tendência é o corpo autossabotar e dormir”, ensina.

A terapeuta energética explica que não é recomendado fazer grandes refeições antes de meditar, “pois a energia se concentra na região do estômago para a digestão, interferindo no processo meditativo.”

Começando aos poucos

Segundo a terapeuta, a prática da meditação pode auxiliar a saúde mental, emocional e física. “Muitas vezes meditamos uma vez e já queremos ver o resultado, porém, a constância que vai fazer a diferença. Não é necessário que você medite 2 horas todos os dias; 10 minutos diários são suficientes para trazer benefícios ao nível mental, emocional, espiritual e físico”, conclui.

Por Henrique Souza