Veja como o Sol em Câncer afetará cada signo do zodíaco

A entrada do Sol em Câncer intensificará as emoções dos nativos

No dia 20 de junho, o Sol deixa o signo de Gêmeos e ingressa em Câncer, marcando o início de uma fase mais sensível e introspectiva no zodíaco. A entrada do Astro-Rei no signo regido pela Lua acontece em conjunção com Júpiter e sob tensão com Saturno, o que poderá intensificar emoções, responsabilidades e questões familiares. Deixaremos para trás uma abordagem mais racional da vida, típica de Gêmeos, e agiremos mais com o coração, impulsionados pela empatia, afeto e intuição.

Esse período favorecerá conexões emocionais mais profundas, especialmente nos relacionamentos pessoais. Haverá uma tendência coletiva para promover a generosidade e a escuta sensível, o que poderá tornar esse um bom momento para iniciar vínculos afetivos. Ainda assim, o aspecto tenso com Saturno alerta para a importância de equilibrar emoção e dever. Todos os signos sentirão a mudança, mas cada um será impactado de maneira diferente, conforme a área da vida em que o Sol transita.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como a entrada do Sol em Câncer afetará cada signo!

Áries

A atenção do ariano estará voltada para o lar Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

A atenção do ariano estará voltada para o lar. A fase estimulará momentos de intimidade e aproximação com a família. Reformas, mudanças residenciais e assuntos domésticos ganharão destaque. O momento será de recolhimento e acolhimento emocional.

Touro

Os projetos de comunicação e negociações ganharão destaque para os taurinos Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Comunicativo e mais mentalmente agitado, o taurino poderá sentir uma instabilidade interna. O período pedirá foco, meditação e cuidado com a ansiedade. Projetos de comunicação ou negociações ganharão força e poderão gerar bons frutos.

Gêmeos

O foco do geminiano estará nas finanças Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

O foco do geminiano se voltará para as finanças. O ingresso do Sol em Câncer promete oportunidades de ganhos e valorização dos seus talentos. Poderá haver aumento de rendimentos ou boas notícias ligadas a recursos materiais.

Câncer

Os cancerianos iniciarão um novo ciclo pessoal Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Com o Sol iluminando seu signo, os cancerianos iniciarão um novo ciclo pessoal. Será a hora de retomar projetos, estabelecer metas e cuidar da própria identidade. O momento será potente para recomeços, com mais confiança e leveza após tempos desafiadores.

Leão

A energia dos leoninos estará voltada para a saúde emocional Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Um ciclo de introspecção se iniciará para os nativos de Leão. A energia leonina ficará mais voltada ao silêncio, à espiritualidade e à saúde emocional. Será um bom momento para balanços, práticas que unam mente e corpo e preparação para o novo ano pessoal que se aproxima.

Virgem

A vida dos virginianos ganhará um novo ritmo Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

A vida social dos virginianos ganhará um novo ritmo, com chances de fazer amizades significativas e participar de projetos coletivos. Convites profissionais ou oportunidades em equipes poderão surgir. Trocas e alianças estarão favorecidas.

Libra

O período acenderá os holofotes para a vida profissional dos librianos Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

O Sol em Câncer acenderá os holofotes sobre a carreira dos nativos de Libra. Expectativas de crescimento profissional, reconhecimento e sucesso estarão em pauta. Será o momento de apresentar ideias, assumir protagonismo e buscar novos patamares.

Escorpião

Os escorpianos estarão voltados para questões espirituais Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

O momento favorecerá viagens, estudos e conexões com novas filosofias. Os escorpianos estarão mais voltados para questões espirituais e expansão pessoal. Será um tempo de acreditar mais em si e investir no próprio desenvolvimento.

Sagitário

Os sagitarianos estarão em um bom período para resolver pendências emocionais Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Transformações financeiras e emocionais ganharão destaque para os sagitarianos. Investimentos, parcerias e recursos compartilhados estarão em foco. Também será um bom período para resolver pendências emocionais e se abrir para novas possibilidades íntimas.

Capricórnio

Os capricornianos estarão focados em seus relacionamentos pessoais e profissionais Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

Os relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, ganharão mais importância. O período estimulará parcerias, acordos e até novos romances. Haverá um brilho especial na sua presença, favorecendo a comunicação e a empatia.

Aquário

Os aquarianos estarão com o cotidiano acelerado Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

O cotidiano do aquariano ganhará um ritmo acelerado, mas prazeroso. Tarefas do dia a dia, trabalho e saúde pedirão atenção especial. O momento será propício para organizar a rotina e abraçar novas oportunidades profissionais.

Peixes

Os piscianos terão uma fase leve e inspiradora Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock

A criatividade, os romances e o convívio com filhos ou projetos pessoais serão ativados. Os piscianos tenderão a viver uma fase mais leve e inspiradora, com novas conexões afetivas e mais prazer na convivência social.

Seja qual for o seu signo, o ingresso do Sol em Câncer convidará a uma pausa emocional: hora de ouvir mais a intuição, cuidar dos afetos e cultivar vínculos verdadeiros.

Por Renata Cipili