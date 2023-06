Veja como os dados são importantes para o crescimento de um negócio

Gestão de informações ajuda empresas a obter lucro e sucesso

Gestão de dados orienta as empresas para melhores decisões Imagem: LookerStudio | Shutterstock

Se você é um empreendedor, sabe que o mercado está cada vez mais competitivo e exigente. Para se diferenciar da concorrência e conquistar a confiança dos clientes, você precisa oferecer soluções que atendam às necessidades e expectativas dos consumidores. Mas como saber o que os clientes querem e precisam? A resposta está nos dados.

Eles são informações valiosas que podem revelar o comportamento, as preferências e as opiniões dos clientes. Podem ajudar você a tomar decisões mais inteligentes e eficazes para o seu negócio. No entanto, para isso, você precisa ter uma cultura chamada “data-driven”, isto é, usar os dados como base para todas as ações da empresa.

A seguir, a G4 Educação explica por que a cultura data-driven é importante e como você pode implementá-la no seu negócio. Veja!

Benefícios do ‘data-driven’

Colete, organize e torne os dados disponíveis internamente. Ter uma cultura data-driven significa usar essas informações para tomar decisões melhores em todos os níveis da empresa. Eles ajudam a entender o que funciona ou não, a adaptar as ações de acordo com os resultados; é a inteligência que toda área precisa para definir e alcançar seus objetivos com mais certeza.

Um famoso autor chamado Peter Drucker disse que só podemos gerenciar o que podemos medir. Isso quer dizer que os dados são essenciais para planejar e executar qualquer estratégia. Não podemos confiar apenas na intuição ou na opinião.

Como utilizar os dados?

Uma forma de usar os dados é colocar o cliente no centro de tudo. Isso significa coletar, organizar e compartilhar informações dos clientes de forma que toda a equipe possa acessá-los e usá-los. Assim, podemos oferecer uma experiência melhor para os consumidores, resolver seus problemas e atender seus desejos. E também podemos atrair, converter e fidelizar mais clientes.

Empresas que utilizam dados têm melhores resultados no mercado (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Tecnologia como aliada dos negócios

Existem pesquisas que mostram que as empresas que usam os dados para focar na experiência do cliente têm mais sucesso e lucro do que as que não usam. Contudo, para fazer isso, é preciso ter tecnologia e ferramentas que ajudem a analisar os dados de forma rápida e precisa. Não dá para ficar no achismo – dados são o tesouro do digital.

Com a ajuda da tecnologia, as empresas podem explorar as informações em profundidade e entender melhor seus clientes. Podem também criar um relacionamento mais forte e duradouro com eles e melhorar seus processos internos.

Mídias digitais conectam empresas e clientes

O digital facilita a conexão entre as pessoas. Em maio de 2021, 6 milhões de pessoas entraram na internet no Brasil, 4 milhões de casas foram conectadas com internet rápida e 22 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez em uma loja online.

Nesse cenário, houve uma mudança grande em como as pessoas interagem e se relacionam com as marcas, produtos e serviços. As pessoas passaram a ter mais informação e a avaliar melhor o valor do que elas compram.

Por isso, mais do que nunca, os dados são o novo tesouro em jogo. Coletar, organizar e torná-los acessíveis são passos muito importantes na história do mercado. No caminho da transformação digital, quem souber usá-los vai se dar bem.

Por Rodrigo Ferrari