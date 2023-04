Veja como se proteger dos efeitos do Mercúrio retrógrado

Entenda o que significa esse aspecto e as suas influências em áreas da vida

O Mercúrio retrógrado pode dificultar a comunicação Imagem: NASA images | ShutterStock

Durante 2023, Mercúrio estará retrógrado em quatro ocasiões distintas. A primeira fase se encerrou em 18/01. A segunda teve início em 21/04 e permanecerá até 15/05. As próximas fases acontecerão de 23/08 a 15/09 e de 13/12 a 02/01/2024.

Durante o período de retrogradação, o planeta diminui a sua velocidade e, devido à sua influência em diferentes áreas da vida, é possível que ocorram complicações e turbulências em alguns setores.

Momento para reflexão

Na astrologia, por causa da retrogradação de Mercúrio, a comunicação, a tecnologia, os transportes e os planos podem ser afetados. Dessa forma, é comum experimentar atrasos, mal-entendidos e problemas com eletrônicos durante esse período.

No entanto, também pode ser um momento para revisitar projetos, refletir sobre a comunicação e corrigir erros do passado. Pode ser uma oportunidade para reavaliar contratos, acordos e compromissos, bem como examinar mais de perto as motivações e os objetivos.

Atenção com planos, compromissos e contratos

Também é importante ter cuidado extra ao fazer planos, agendar compromissos e assinar contratos. Por isso, recomenda-se ser claro e preciso na comunicação, verificar informações e ter paciência quando surgirem atrasos ou mal-entendidos. Se possível, programe-se para tomar decisões importantes antes ou depois da retrogradação, pois essa é a melhor maneira de evitar transtornos.

Mercúrio possui grande influência na astrologia (Imagem: Nasa Images | Shutterstock)

Recomendações para esse período

Viva esse período com sabedoria, não faça nada na impulsividade. Leia sempre documentos antes de assinar. No trabalho, a tecnologia pode falhar, então certifique-se de que os e-mails foram entregues. Confira sempre se os dispositivos estão em pleno funcionamento. Cuide da sua saúde e do seu bem-estar. Além disso, tire um tempo para leitura, estudo e evolução pessoal, pois isso vai ser muito importante para passar por essas fases com excelência.

Não se esqueça que a astrologia é um instrumento para compreender tendências e padrões em nossas vidas, mas não é uma verdade e previsão absoluta. É sempre muito importante ser flexível e adaptável durante este período, assim como buscar outras fontes de orientação e apoio, como amigos e familiares, profissionais de saúde mental ou conselheiros espirituais.

Por astrólogo Ravi Vidya