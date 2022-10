Veja como usar os 5 elementos chineses na decoração

Especialista explica com usar a Madeira, o Fogo, a Terra, o Metal e a Água para trazer equilíbrio e charme aos ambientes

Os 5 elementos chineses garantem equilíbrio energético ao ambiente Imagem: Shutterstock

De acordo com a tradição chinesa, os 5 elementos (Água, Metal, Fogo, Madeira e Terra) são importantes para garantir o equilíbrio energético de um ambiente. Para saber quais deles são mais adequados para inserir na decoração, é indicado realizar uma consultoria com um profissional de Feng Shui.

Contudo, isso não te impede de colocar alguns deles no décor da sua casa, desde que isso seja feito de maneira pontual para não interferir nas energias. Adriana Di Lima, consultora e professora de Feng Shui, sugere formas de usar os 5 elementos no seu lar. Confira!

1. Madeira

2. Fogo

Objetos de formas pontiagudas e que tenham detalhes vermelhos. Porém, não muito vermelhos para não atenuar essa energia.

3. Terra

Pequenos cristais representam o elemento Terra (Imagem: Shutterstock)

Pedras em pequenas quantidades no terraço, no jardim ou no canto de algum cômodo. Alguns pequenos cristais também podem ser dispostos.

4. Metal

Material de cobre ou metalizado, como uma pequena escultura de cobre, ou porta-retratos com a moldura de metal.

5. Água

Prisma d’água, que pode ser colocado ou pendurado em uma janela que bata sol, ou fontes de água.