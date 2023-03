Veja o que torna o cachorro da raça akita tão especial

Com beleza única e marcante, esse pet pode ser um companheiro maravilhoso para a família

Além de sua beleza, o akita é conhecido por sua personalidade leal e protetora Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

O akita é uma raça de cachorro de origem japonesa conhecida por sua personalidade forte, lealdade e beleza física. É um animal de tamanho grande, de porte forte e robusto. Sua pelagem é densa, de espessura média e geralmente pode ser encontrada em uma variedade de cores, incluindo branco, preto, marrom e tigrado.

Esses cães têm uma aparência majestosa e imponente e são frequentemente comparados a um leão por causa de sua juba. Além disso, possuem cabeças largas, olhos escuros e orelhas que ficam em pé.

O akita é um cachorro carinhoso

Além de sua beleza, o akita é conhecido por sua personalidade leal e protetora. Estes cães são extremamente dedicados aos tutores, bem como amigáveis e carinhosos. São ótimos companheiros para crianças mais velhas. No entanto, podem ser reservados e desconfiados com estranhos.

Precisa de atividade física

Akitas são altamente inteligentes e aprendem rapidamente, o que os torna excelentes para treinamento. Isso significa que precisam de um tutor paciente e experiente para treiná-los adequadamente. Além disso, é uma raça que requer bastante exercício físico, como caminhadas ou corridas. Eles também gostam de brincar e precisam de estimulação mental, então vale a pena considerar brinquedos que estimulem sua inteligência.

Os cães da raça akita necessitam de bastante exercício físico (Imagem: Nikoleta Vukovic | Shutterstock)

Atenção com a alimentação

Para manter o cachorro sempre saudável e feliz, é importante cuidar de sua alimentação de maneira adequada. No caso específico do akita, ele precisa de uma ração de qualidade e que seja específica para a raça e para a idade dele. Além disso, é fundamental evitar dar alimentos com alto teor de gordura e açúcar, bem como manter água fresca e limpa sempre disponível para o animal.

Cuidados com a pelagem

A pelagem do akita é densa. Por isso, requer cuidados regulares quando se trata de mantê-la saudável e bonita, como escovação diária a fim de evitar nós e emaranhados. Banhos ocasionais também são recomendados para remover sujeiras e odores, mas não em excesso, para não prejudicar a proteção natural da pelagem.