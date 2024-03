Veja os riscos da psoríase para o coração

Estudo aponta a relação entre a doença de pele com problemas cardiovasculares

Doença inflamatória de pele pode aumentar o risco de problema cardiovascular Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

A psoríase é uma doença de pele autoimune crônica que se manifesta no paciente como manchas rosadas ou avermelhadas, cobertas com uma “placa” esbranquiçada e pode afetar várias partes do corpo. Pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e fase da vida, embora seja mais comum entre os 15 e 35 anos. O estresse e a falta de luz solar agravam as infecções.

Com grande dano inflamatório, pode atingir as articulações e aumentar o risco de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Inclusive, um estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology identifica um caminho para entender como essa doença afeta o coração.

“A psoríase é uma doença inflamatória sistêmica crônica imunomediada que afeta de 1 a 3% da população global. Neste estudo, um total de 503 pacientes com psoríase e sem doença cardiovascular clínica foram submetidos à ecodopplercardiografia transtorácica para avaliar a microcirculação coronariana. Os investigadores descobriram uma alta prevalência de disfunção microvascular coronariana em mais de 30% dos pacientes assintomáticos na população do estudo”, explica a dermatologista Dra. Ana Maria Pellegrini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Outros prejuízos da psoríase

A psoríase também pode prejudicar o paciente de outras maneiras. “Além do risco cardiovascular, a psoríase ainda é ligada a problemas nas articulações (artrite psoriática) e, também, a uma maior propensão de desenvolver síndrome metabólica, caracterizada por pelo menos três dos seguintes problemas: maior acúmulo de gordura abdominal, pressão arterial elevada, colesterol alterado, glicemia de jejum elevada e triglicerídeo elevado”, acrescenta a médica.

Estudos anteriores já haviam demonstrado que pacientes com psoríase grave apresentam aumento da mortalidade cardiovascular. No entanto, os mecanismos específicos subjacentes a este risco aumentado ainda não tinham sido identificados.

Por isso, os autores do estudo pretendiam investigar mais detalhadamente a prevalência de disfunção microvascular coronariana, avaliada pela reserva de fluxo coronariano (CFR), em uma grande coorte de pacientes com psoríase grave e sua associação com a gravidade e duração da psoríase, bem como outras características dos pacientes.

Tratamento precoce contra psoríase pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares Imagem: charactervectorart | Shutterstock

Prevenindo complicações futuras

O estudo revelou que a gravidade da psoríase, avaliada pela pontuação do Psoriasis Area Severity Index (PASI), e a duração da doença foram independentemente associadas a uma reserva de fluxo coronariano mais baixa, juntamente à presença de artrite psoriática. “Esses achados enfatizam a importância de considerar fatores relacionados à inflamação e à psoríase na avaliação do risco cardiovascular em pacientes com psoríase grave”, explica a médica.

O estudo apoia o papel da inflamação sistêmica da psoríase no desenvolvimento da disfunção microvascular coronariana. “Devemos diagnosticar e procurar ativamente a disfunção microvascular em pacientes com psoríase, uma vez que esta população apresenta um risco particularmente elevado. Poderíamos levantar a hipótese de que um tratamento precoce e eficaz da psoríase restauraria a disfunção e, eventualmente, preveniria o risco futuro de complicações, como infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca associada”, diz a Dra. Ana Maria Pellegrini.

Ainda segundo a médica, algumas pesquisas preliminares mostraram que a disfunção microvascular coronariana é restaurada após um tratamento com produtos biológicos. “No entanto, estudos prospectivos são necessários para confirmar se esses achados se traduzem em reduções em eventos cardiovasculares”, finaliza.

Por Maria Claudia Amoroso