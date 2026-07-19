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Após MEC prorrogar prazo, inscrições para o Fies terminam neste domingo

Programa oferece 75,5 mil vagas em 1.270 instituições de ensino superior; interessados podem se inscrever até às 23h59

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Movimentação dos candidatos na Faculdade São Judas, no bairro da Mooca, região leste da capital paulista
Após MEC prorrogar prazo, inscrições para o Fies terminam neste domingo FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2026. Os estudantes interessados têm até as 23h59 deste domingo (19) para realizar o cadastro por meio do Portal de Acesso Único.

Ao todo, o programa oferece 75,5 mil vagas em cerca de 1.270 instituições de ensino superior, com aproximadamente 28 mil opções de cursos. Diferente do ProUni, que concede bolsas de estudo, o Fies é um sistema de financiamento onde o Governo Federal custeia as mensalidades durante o período da graduação. O estudante inicia o pagamento do curso após a formação, com parcelas proporcionais à sua renda.

Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve cumprir os seguintes requisitos:

  • Possuir renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa;
  • Ter participado de qualquer edição do Enem a partir de 2010;
  • Ter obtido média mínima de 450 pontos nas provas objetivas;
  • Não ter zerado a nota da redação.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site acessounico.mec.gov.br/fies, utilizando o login e a senha da conta Gov.br. No momento do cadastro, o candidato pode escolher o curso, a instituição de ensino e o turno de preferência.

A divulgação da lista de pré-selecionados está prevista para o dia 30 de julho.

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