‘A Fazenda 14’: Deolane Bezerra pensa em desistir de reality para votar nas eleições

Advogada e influenciadora digital não revelou quais seriam seus votos

Reprodução/PlayPlus Deolane Bezerra cogitou sair da "A Fazenda 14" para ir votar nas eleições 2022



A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra confessou que pensa em desistir da “A Fazenda 14” para votar nas eleições 2022, marcada para domingo, 2. No entanto, ela não revelou quais seriam seus votos. O assunto surgiu quando o fazendeiro da semana, Vini Buttel, refletiu como deveria estar o clima fora do reality show. “Nossa, o Brasil deve estar um caos”, disse. Na sequência, Deolane Bezerra lembrou que faltavam poucos dias para às eleições. “Meu Deus, domingo é a eleição. Se eu não sair sábado para ir embora, eu não desisto mais”, comentou. A dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, também estava no momento e respondeu a fala da advogada. “Para, né? Vamos te amarrar”, falou. Deolane logo defendeu o pensamento de sair: “Eleição, né”. O ator Thomaz Costa também entrou na conversa para opinar e disse que Deolane não teria como votar devido aos compromissos obrigatórios que teria logo após o programa. “Se você sair sábado pode esquecer, porque nem vai dar tempo de você ir para a eleição. Vai ter um monte de coisa para você ir”. Vini Buttel acrescentou dizendo que “se for para você pedir para sair, pede mais perto da época do segundo turno”. Para finalizar, Deolane ironizou a fala do peão. “E você sabe se vai para o segundo turno mesmo?”, completou.