Robinho volta às redes sociais após nove meses para apoiar Jair Bolsonaro 

O jogador revelado por Santos ‘sumiu’ do Instagram desde que foi condenado pela justiça italiana por estupro

Fora das redes sociais nos últimos nove meses, Robinho voltou a usar sua conta do Instagram nesta sexta-feira, 30, para indicar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. No post, o atacante se limitou a exibir uma foto em que comemora um gol com a camisa da seleção brasileira e faz sinal de 22 com as mãos, em alusão ao número de urna do chefe do Executivo. Na legenda, ele também escreveu o número 22. Em janeiro, o ídolo da torcida do Santos foi condenado em última instância pela Justiça italiana por praticar violência sexual em grupo. Desde então, Robinho “sumiu” da mídia, deixou de conceder entrevistas e abandonou as mídias digitais – sua última publicação havia acontecido em 31 de dezembro de 2021, quando apareceu ao lado dos filhos e da esposa, na virada do ano. Recentemente, porém, o meio-campista Diego Ribas, do Flamengo, postou uma foto ao lado do ex-companheiro dos tempos de Peixe.

Formado nas categorias de base do Santos, Robinho se destacou com a camisa do Peixe, sendo bicampeão brasileiro em 2002 e 2004. Negociado em 2005, o atacante migrou para o Real Madrid e ainda passou por Manchester City e Milan entre os grandes clubes na Europa. No exterior, o jogador ainda vestiu as cores do Guangzhou Evergrande (China) e dos turcos Sivasspor e İstanbul Başakşehir. Já no Brasil, o atleta também teve rápida passagem pelo Atlético-MG. Robinho jogou pela última vez em 2019 e deixou os gramados após grave denúncia de estupro coletivo. Ele chegou a ser anunciado pelo Santos, mas não jogou devido a uma pressão popular. O jogador e seu amigo Ricardo Falcon foram condenados a nove anos de reclusão após terem cometido o crime contra uma mulher albanesa em uma boate na cidade de Milão, na Itália, em janeiro de 2013. Ainda assim, ele segue em liberdade pois o governo brasileiro não extradita cidadãos natos. A justiça da Itália, porém, pode fazer um pedido para que o jogador, que está sem clube, cumpra a pena no Brasil.

Já sobre o apoio a Jair Bolsonaro, Robinho não é o único a preferir o candidato do Partido Liberal. Na última quinta-feira, 29, o atacante Neymar, atual camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, gravou um vídeo em que canta o jingle do presidente da República. Criticado, o astro ainda se defendeu nas redes sociais. “Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, disse. Atual treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, e o meio-campista Felipe Melo, do Fluminense, foram outros que apoiaram o chefe do Executivo.