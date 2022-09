‘A Fazenda 14’: Thomaz Costa afirma que ‘sexo só depois do casamento’

Declaração foi feita nesta terça-feira, 20, durante conversa com a influenciadora Bia Miranda

Reprodução/Instagram/thocostaoficial Ator Thomaz Costa disse que só fará sexo após casamento



O ator Thomaz Costa afirmou, nesta terça-feira, 20, que só terá relação sexual com outra pessoa após casamento. A declaração foi feita durante conversa com a influenciadora Bia Miranda, na “A Fazenda 14″, reality show da Record TV. “Só depois do casamento. É algo que quero muito viver. Muito. Tem gente que fala ‘ah e se casar e não for legal o sexo?’. Você casa com a pessoa pelo sexo? Já tá totalmente errado, começou errado”, comentou. Seguindo o papo de relacionamento, Bia perguntou se a mulher que Thomaz gosta já teve relação sexual. “Ela é virgem?”, questionou. Sem citar nomes, o peão comentou que “ela casou virgem ano passado, então só se relacionou com uma pessoa”, disse o ator. “Meu Deus, tô apaixonado”, completou, ao risos. Bia Miranda ainda concordou com o colega de confinamento. “Mas é muito linda, Thomaz”, finalizou.