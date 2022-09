Adam Levine nega traição, mas admite que teve comportamento ‘inapropriado’; saiba mais

Vocalista do Maroon 5 se manifestou após a modelo Sumner Stroh afirmar que foi sua amante e expor mensagens comprometedoras

Reprodução/Instagram/behatiprinsloo Adam Levine é casado com a modelo Behati Prinsloo desde 2014



O cantor Adam Levine decidiu se manifestar após a modelo Sumner Stroh viralizar no TikTok expondo mensagens comprometedoras que teria recebido do vocalista do Maroon 5. No vídeo, ela afirmou que foi amante do artista por um ano e que foi manipulada nesse período por ser “jovem e ingênua”. O assunto repercutiu mundialmente e nesta terça-feira, 20, ele deu sua versão da história nos stories do Instagram. “Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero esclarecer as coisas”, declarou o cantor de 43 anos. “Usei um mau senso ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em forma de flerte. Eu não tive um caso [extraconjugal], no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em certos casos, tornou-se inapropriado. Eu abordei isso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família.” Adam é casado com a modelo da Victoria’s Secret Behati Prinsloo desde 2014 e, atualmente, eles estão esperando o terceiro filho. Eles já são pais de Dusty Rose, de 6 anos, e Gio Grace, de 4 anos. “Minha esposa e minha família são tudo o que me importa neste mundo. Ser tão ingênuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim foi o maior erro que eu poderia cometer. Eu assumo total responsabilidade. Vamos superar isso e vamos passar por isso juntos”, concluiu o cantor.