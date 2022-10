‘A Fazenda 14’: Tiago bate a cabeça durante prova e peões se desesperam

Na dinâmica, os peões tinham que se equilibrar em um touro mecânico

Reprodução/Record Tiago Ramos participou de dinâmica nesta segunda-feira, 17, e se acidentou



O peão Tiago Ramos se acidentou durante uma prova nesta segunda-feira, 17, na “A Fazenda 14“. Ele bateu a cabeça e deixou os colegas de confinamento, além do público e fãs, preocupados. Na dinâmica, os peões tinham que se equilibrar em um touro mecânico. Quem ficasse por mais tempo vencia. Contudo, durante a atividade, o influenciador bateu a cabeça em uma parte da estrutura e caiu no chão. Tiago colocou a mão na cabeça e reclamou de dor. Na sequência as câmeras do reality show cortaram as imagens. Minutos depois voltaram e o influenciador já estava melhor ao lado dos peões. Nas redes sociais, a equipe de Tiago tranquilizou aos fãs dizendo que o peão estava bem.