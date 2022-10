Procuradoria do STJD denuncia Ceará e Sport por violência em estádios

Torcedores invadiram o gramado em jogos da Série A e Série B neste final de semana; jogadores do Vasco também foram denunciados

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo do Sport x Vasco, pela Série B, foi paralisado após torcedores invadirem o gramado



A Procuradoria da Justiça Desportiva (STJD) deu entrada na noite desta segunda-feira, 17, com denúncias contra Ceará e Sport após cenas de violência do final de semana. No Castelão, torcedores do Vozão brigaram nas arquibancadas e alguns invadiram o gramado em jogo da Série A, contra o Cuiabá; já na Série B, na Ilha do Retiro, os torcedores do Sport invadiram o campo depois do gol de empate do Vasco e agrediram bombeiros. O STJD quer a interdição dos dois estádios e que os times joguem com portões fechados nas partidas como mandantes e não tenham direito a ingressos como visitantes. Ainda no caso da Série B, a Procuradoria denunciou os atletas Luiz Henrique e Raniel, do Vasco, pelo início da confusão. Raniel marcou o gol do empate, de pênalti, e comemorou provocando a torcida adversária. Luiz Henrique jogou uma cadeira pro alto. Ambos podem pegar suspensão de duas a seis partidas, com suspensão preventiva. As denúncias foram inseridas no sistema eletrônico do STJD e encaminhadas para análise do presidente Otávio Noronha. A previsão é que os processos entrem na pauta de julgamentos em primeira instância já na próxima semana.

Lamentável… Invasão de campo e confusão generalizada na Ilha do Retiro, após o gol de empate do Vasco. A partida, após 50 minutos de paralisação, foi encerrada com o placar de 1 a 1. Gostaríamos de falar de futebol, mas infelizmente seguimos vendo cenas como essa… Até quando? pic.twitter.com/WBqqERn40K — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 16, 2022