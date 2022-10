‘A Fazenda’: Festa é marcada por tentativa de desistência de Tiago Ramos

Deolane Bezerra e Pétala Barreiros criticaram comportamento do peão, que estava sob efeito de álcool

Reprodução/Instagram @tiagoramoss Tiago já ameaçou deixar o programa em outras oportunidades



A madrugada deste sábado, 1º, no reality show ‘A Fazenda‘, exibido pela TV Record foi marcada pela confusão causada por Tiago Ramos. Durante a festa “Encontros do Mediterrâneo”, o modelo ingeriu álcool e ameaçou tocar o sino da sede, o que configuraria desistência do reality. Essa foi a segunda tentativa de Tiago desistir do programa. Nesta ocasião, ele foi impedido por outros participantes. Durante o episódio, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros não se envolveram na situação, mas criticaram o comportamento do peão. “Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe. A bebida vai te destruir”, disse Pétala, que foi respondida por Tiago: “Tô nem aí! Eu quero sair, me deixa em paz”. Deolane também opinou sobre o comportamento, dizendo que sempre que o modelo bebe muito, age dessa maneira: “Ele quer chamar atenção. Ele faz isso pra ver se eu vou buscar ele, conversar com ele. E eu não tenho paciência. […] Já fiz o que eu podia, não vou ficar nessa luta, não. Tá doido!”, afirmou.