‘A Mulher da Casa Abandonada’ ganha série documental com revelações inéditas no Prime Video

Baseada no podcast que virou fenômeno nacional, a produção estreia no dia 15 de agosto com novos depoimentos, imagens exclusivas e detalhes nunca antes revelados sobre o caso que chocou o Brasil e os EUA

Divulgação Série do Prime Video revive um dos casos mais perturbadores da crônica policial recente e traz novas vozes à história da mulher da casa abandonada



O mistério em torno da figura excêntrica que ocupava uma mansão decadente em Higienópolis volta aos holofotes com a estreia da série documental A Mulher da Casa Abandonada, que chega ao catálogo do Prime Video em 15 de agosto. A produção é uma adaptação aprofundada do podcast de mesmo nome, lançado por Chico Felitti em 2022, que rapidamente se tornou um dos mais ouvidos do país e dominou rodas de conversa, timelines e noticiários.

Com direção de Katia Lund (Cidade de Deus), que também assina a produção executiva, a série traz novas camadas à já conhecida história da brasileira que viveu durante anos com uma identidade falsa nos Estados Unidos e foi acusada, junto ao ex-marido, de manter uma empregada doméstica em situação de trabalho forçado naquele país. Pela primeira vez, o público terá acesso a depoimentos inéditos, incluindo o relato da vítima Hilda Rosa dos Santos, em um material que promete ir além do que foi contado no podcast.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A história, marcada por absurdos e reviravoltas, ganhou repercussão internacional e contribuiu para a criação de leis que amparam vítimas de exploração. O trailer já antecipa parte do tom sombrio e investigativo da série, combinando arquivos reais, reconstruções e um mergulho no passado dessa mulher que viveu como um enigma no coração de São Paulo.

A produção é assinada pela Coiote, com nomes como Livia Gama, Yasmin Thayná e Marcia Vinci na direção dos episódios, e roteiro de um time formado por Tainá Muhringer, Fernanda Polacow, Henrique dos Santos, Mari Paiva e Karolina Santos. Chico Felitti atua como consultor criativo e produtor executivo.

Disponível para todos os assinantes Amazon Prime, a série promete reabrir um dos casos mais comentados da última década com novas respostas e talvez, mais perguntas.