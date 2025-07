Saiba quando estreia a série ‘A Mulher da Casa Abandonada’ no streaming

Baseada num podcast de sucesso de Chico Felitti, a produção apresenta novos detalhes sobre o caso, e também ouve, pela primeira vez, as declarações da vítima; série estreia dia 16 de agosto no Prime Video

Divulgação/Prime Video Atração investiga uma senhora peculiar que mora em uma mansão em ruínas em um bairro nobre de São Paulo



Depois de se tornar um fenômeno em podcast, “A Mulher da Casa Abandonada” ganhará as telas. Em parceria com o Prime Video, Chico Felitti investiga uma senhora peculiar que mora em uma mansão em ruínas em um bairro nobre de São Paulo. Ao longo da investigação, ele descobre que a moradora foi acusada, juntamente com seu ex-marido, de agredir e manter ilegalmente a trabalhadora doméstica brasileira Hilda Rosa dos Santos nos Estados Unidos durante os anos 2000.

A série, que apresenta novos detalhes sobre o caso, também ouve, pela primeira vez, as declarações da vítima. O caso, que na época teve grande repercussão jurídica nos Estados Unidos, gerou intensos debates e levou à criação de uma lei que protege vítimas de trabalho forçado, permitindo que trabalhadores que denunciam abusos possam permanecer legalmente naquele país. A série estreia dia 16 de agosto no Prime Video.