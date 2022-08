Acusada de plágio, Pabllo Vittar pode pagar indenização milionária; equipe da artista nega cópia

Compositor Herlomm Diosly dos Reis Silva entrou com uma ação contra Pabllo por danos morais e materiais

Reprodução/Instagram/@pabllovittar Cantora Pabllo Vitar foi acusada de plágio, em referência à música "Ama, Sofre, Chora", do álbum Batidão Tropical



A cantora Pabllo Vitar foi acusada de plágio, em referência à música “Ama, Sofre, Chora”, do álbum Batidão Tropical, e pode pagar uma multa milionária. A colunista Fábia Oliveira, do site “Em Off”, afirma que o compositor Herlomm Diosly dos Reis Silva entrou com uma ação contra Pabllo por danos morais e materiais. No processo, Herlomm diz que a artista teria plagiado sua música “Amar, Sofrer, Chorar”, registrada em junho de 2019. Por outro lado, o registro da gravação de Pabllo aconteceu em outubro de 2020. O colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, teve acesso a ação judicial e comentou que o compositor pede o lucro da música da Pabllo, além de uma indenização por danos morais. Em nota, a equipe de Pabllo Vitar informou que não recebeu nenhuma notificação sobre o caso. No entanto, a assessoria da artista disse que examinou a gravação da obra e verificou que não existe nenhuma hipótese de plágio. “As obras musicais são totalmente distintas, nada existindo que possa, minimamente, levar a essa conclusão”, comunicou.