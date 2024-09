Adele anuncia pausa na carreira

‘Eu vou guardar vocês com muito carinho no coração’, disse a cantora para fãs

Reprodução/Instagram/@adele Cantora tem 36 anos e arrasta uma legião de fãs



Adele, a renomada cantora britânica de 36 anos, revelou que fará uma pausa prolongada em sua carreira após a realização de seus últimos dez shows. Durante uma apresentação em Munique, na Alemanha, no último sábado (31), ela expressou seu afeto pelo público, dizendo: “Eu ainda tenho 10 shows para fazer, mas após isso eu não verei vocês por muito tempo. Eu vou guardar vocês com muito carinho no coração.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora esteja se afastando por um tempo, Adele ainda tem compromissos agendados. Ela se apresentará em Las Vegas, nos Estados Unidos, com uma série de shows programados entre 25 de outubro e 23 de novembro. Esses eventos prometem ser uma oportunidade para os fãs aproveitarem suas performances antes do hiato.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile