Adele diz tentar fazer shows no Brasil há 13 anos: ‘único lugar que quero ir’

A cantora Adele revelou ter uma imensa vontade de fazer shows no Brasil. Durante sua apresentação em Munique, na Alemanha, na última sexta-feira (23), a artista afirmou que tenta trazer uma apresentação no país há cerca de 13 anos. O comentário foi feito após a cantora interagir com um fã brasileiro, que havia pedido para que Adele visitasse o Brasil. “Eu estou tentando o meu melhor (…) não vou te enganar, a logística é muito difícil, mas é o único lugar que eu quero ir”.

A artista, que nunca realizou um show em solo brasileiro, está realizando uma série de apresentações na cidade alemã. Ela cumpre uma agenda de dez shows no local. No início de julho, Adele deu uma entrevista para a emissora alemã ZDF afirmando não possuir planos para um novo álbum. “Meu ‘tanque’ está completamente vazio agora”, disse. O álbum 30, finalizado em 2021, segue sendo o último projeto realizado pela cantora.

Adele mentions trying to go to Brazil for 13 years and being the only place she actually wants to go. 🇧🇷#AdeleInMunich pic.twitter.com/3R1AGGvNrk

— Adele Stats (@StatsAdele) August 25, 2024