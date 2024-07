Adele anuncia noivado com Rich Paul em luxuosa celebração em Londres

Cantora celebrou o momento ao lado de amigos e família em Londres, onde mora há três anos

Reprodução/Instagram/@adele Casal está junto há três anos



Adele, a renomada cantora de 36 anos, anunciou seu noivado com Rich Paul, um empresário de 42 anos que atua na NBA. O pedido de casamento ocorreu em Londres, onde o casal tem estado junto nos últimos três anos. Durante uma viagem à capital britânica, Rich presenteou a artista com um anel, que foi prontamente aceito por ela. Após o emocionante momento, Adele não hesitou em compartilhar a novidade com seus amigos por meio de um vídeo, exibindo a impressionante aliança adornada com diamantes. A celebração do noivado aconteceu em um luxuoso hotel cinco estrelas, onde o casal e seus amigos desfrutaram de uma noite especial.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os amigos próximos de Adele e Rich estão otimistas quanto à oficialização da união, que deve ocorrer em uma grande festa planejada para o próximo ano. A expectativa é que a celebração reúna familiares e amigos em um evento memorável, refletindo a felicidade do casal.

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA