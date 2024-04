Adriane Galisteu posta foto seminua e causa alvoroço nas redes sociais

Também em seu perfil, apresentadora revelou que participará do tapete vermelho de um evento, mas não deu muitos detalhes

Na tarde desta segunda-feira (22), a apresentadora Adriane Galisteu, 51 anos, causou nas redes sociais ao postar um storie completamente nua, tapando somente os mamilos com um escrito. Isso porque Galisteu estava em uma sessão de bronzeamento artificial e compartilhou o momento com seus mais de 5 milhões de seguidores. “Meu bronze perfeito”, escreveu ela na legenda. Na sequência do vídeo, a apresentadora ainda contou que estará em um tapete vermelho a convite da Universal, e, por isso, precisava ir para casa arrumar as malas, já que embarca amanhã (23), para a viagem.