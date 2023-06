Affair de Anitta desmente comentário da cantora sobre vida sexual parada há quase um ano

Cantora revelou em um podcast que não ‘pegava’ ninguém há algum tempo

Divulgação/Uefa Anitta falou que há meses não tem relações sexuais



O ator e modelo Lucca Picon desmentiu um comentário de Anitta em uma entrevista, onde a cantora revelou que estava com a vida sexual parada há quase um ano. O polêmico comentário foi dado em uma entrevista para o podcast “Quem Pod, Pode”, há três semanas. “Vamos tomar um remédio para memória, que a situação está feia”, comentou Lucca. A cantora disse que ficou sem “pegar’ ninguém por quase 10 meses. “Beijinho até dei, mas fiquei dois meses sem nada. Fiquei sem ter nada a mais com ninguém por quase um ano. E estava adorando”.

Lucca até tentou escapar dos holofotes e apagou o comentário. Mas nada adiantou. Os fãs recuperaram a imagem. Os rumores sobre um possível envolvimento com a funkeira começou no final do ano passado. O ator foi visto acompanhando a cantora em várias apresentações. Ele foi fotografado fazendo vídeos das apresentações de Anitta. Ambos chegaram a passar o último Réveillon juntos.