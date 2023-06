Claudia Leitte deixa de seguir pastor André Valadão após críticas da comunidade LGBTQIA+

Artista, que vai se apresentar no festival Micareta SP, foi duramente cobrada pelo público; influenciador evangélico gerou polêmica ao fazer pregação sobre o mês do orgulho

Reprodução/Instagram/ claudialeitte/andrevaladao Claudia Leitte deixou de seguir André Valadão no Instagram após pregação polêmica



A cantora Claudia Leitte deixou de seguir o pastor André Valadão no Instagram após ela sofrer duras críticas da comunidade LGBTQIA+. O pastor gerou polêmica nas redes sociais ao divulgar uma pregação na qual dá declarações do tipo: “O mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade”. No Twitter, várias pessoas expressaram sua indignação por ver que Claudia estava seguindo o influenciador evangélico, isso porque ela vai se apresentar na próxima quinta-feira, 8, na segunda edição do Micareta SP – festival que é realizado em junho justamente por ser o mês do orgulho LGBTQIA+. Após a repercussão negativa, os seguidores notaram que a artista deu unfollow em Valadão. Algumas pessoas acreditam que Claudia fez isso pelo pink money (dinheiro gasto pelo público LGBTIA+), já outros defendem que a cantora reviu seus conceitos e deixou de seguir o pastor por não concordar com suas recentes falas. Pelas redes sociais, Valadão negou ser homofóbico. “Homofobia é crime. Não sou criminoso, sou cristão e posso, sim, me expressar e seguir a minha fé em Jesus. Não há desrespeito, esta é a minha fé em um fundamento bíblico milenar e espiritual que sigo juntamente com bilhões de cristãos genuínos”, publicou.

E a @ClaudiaLeitte, que vai fazer show pras gays na quinta-feira, e segue o @andrevaladao lá no Instagram? pic.twitter.com/bSDTbUL8g2 — Um tal de Bruno Sartori (@brunnosarttori) June 5, 2023

Nunca vou entender as gays que passam pano pra Claudia Leitte https://t.co/U6LzbYNYCS — dieterditerdeeter (@DieterTruppel) June 5, 2023

Até ontem @ClaudiaLeitte, que se apresenta na quinta agora pra um público majotariamente gay, seguia o @andrevaladao. Depois dos ataques do pastor a comunidade, o perfil dela finalmente deixou de segui-lo.

Pink Money falou mais alto. pic.twitter.com/Wr4Zc6uNgV — Um tal de Bruno Sartori (@brunnosarttori) June 6, 2023

Claudia Leitte deu unfollow no pastor porra, finalmente aprendeu a usar o telão caralho pic.twitter.com/N2YvJcWadB — cansada (@rodrigomooura_) June 6, 2023

Vocês sabem, mas vivem pagando de loukas. A @ClaudiaLeitte já seguia o Andre Valadão há muitos anos, porém como os seus pensamentos e ideologias atuais não condizem com os dela. O unfollow chegou e foi muito bem-vindo. E agora podemos seguir na paz! Ok yags? Te amamos cantts ♥️ pic.twitter.com/5zOzDzqvpF — 🫧 Elvis Lima (@EuElvisLima) June 6, 2023