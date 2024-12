‘Ainda Estou Aqui’ atinge 2,5 Milhões de espectadores e supera produções de Hollywood

Filme superou “Wicked” e “Gladiador 2”; número de lançamentos de obras cinematográficas brasileiras aumentou e soma 212 estreias até setembro deste ano

Desde sua estreia, o filme “Ainda Estou Aqui” conquistou 2,5 milhões de espectadores no Brasil, superando grandes produções de Hollywood, como “Wicked” e “Gladiador 2”. Apesar desse sucesso, o setor cinematográfico nacional ainda luta para se reerguer após os impactos da pandemia e as dificuldades enfrentadas durante a administração de Jair Bolsonaro. Embora o número de lançamentos de filmes brasileiros tenha aumentado, com 212 estreias até setembro deste ano, a permanência das produções nas salas de cinema continua sendo um obstáculo. O preço médio dos ingressos caiu 8% desde 2019, mas o público geral diminuiu em 34%, com uma queda ainda mais acentuada de 53% para os filmes nacionais.

O êxito de “Ainda Estou Aqui” é atribuído ao seu enredo baseado em fatos reais e a um elenco carismático, além de significativos investimentos em marketing. Apesar de ser o maior sucesso do cinema brasileiro nos últimos cinco anos, o filme ocupa apenas a sétima posição entre os mais assistidos no país. Em comparação, países como França e Coreia do Sul possuem sistemas que favore cem a produção cinematográfica, incluindo educação formal na área e políticas de investimento robustas. No Brasil, a falta de regulamentação para o streaming e a ausência de uma política industrial voltada para o audiovisual dificultam o avanço do setor. Para o fortalecimento da indústria cinematográfica brasileira, é fundamental aumentar o número de salas de cinema e incentivar o público a frequentar esses espaços.

