Aline Campos abre o jogo sobre namoro com Jesus Luz: “Nunca fui talarica”

A atriz Aline Campos abriu o jogo para comentar sobre o namoro com Jesus Luz e as polêmicas de que ela foi “talarica” com Carol Ramiro, ex-esposa do modelo. O casal, juntos há mais de um mês, anunciou o romance duas semanas após o término do último casamento de Jesus. “Dizem muito. Eu sou amiga do Jesus e o conheço há muito tempo. Sempre tivemos uma conexão muito forte de amizade e de respeito. Foi a primeira vez que eu vi o Jesus solteiro e tive a oportunidade de enxergá-lo de outra forma. A partir daí, desculpa, mas não tem tempo. Para mim, tempo é relativo”, disse durante participação no programa “Foi Mau”, apresentado por Maurício Meirelles na RedeTV. Aline Campos comentou que durante o casamento entre Jesus Luz e Carol Ramiro sempre houve respeito entre ela e ambas as partes. Além disso, a atriz frisou que era amiga do modelo. “Nunca fui talarica e a Carol nunca foi minha amiga. Eu sempre respeitei muito ela, mas era amiga do Jesus e por causa dele eu a conheci e convivi com ela em algumas situações. Olhava para ele como amigo, ele me olhava como amiga e foi assim por vários anos”, esclareceu. Ela também detalhou como foi o primeiro beijo com Jesus Luz. “Quando a gente se beijou, sentimos algo muito especial que fez com que a gente estivesse se beijando até hoje”, relembrou.