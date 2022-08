Varíola dos macacos atinge 67 municípios de São Paulo em dois meses

Em 9 de junho, o primeiro registro da doença no país foi confirmado na capital paulista

CDC/Brian W.J. Mahy/Divulgação via REUTERS Pacientes infectados têm registrado sintomas como aparecimento de lesões parecidas com espinhas



A varíola dos macacos chegou a 67 municípios de São Paulo após dois meses do primeiro caso registrado no Estado. Em 9 de junho, o primeiro registro da doença no país foi confirmado na capital paulista. Atualmente, a cidade ainda concentra o maior número de casos. Dos 1.636 pacientes infectados pelo vírus no Estado, 1.305 estão na capital. A varíola dos macacos atingiu tanto cidades próximas à capital quanto distantes. Guarulhos, por exemplo, registra 26 casos. Outros municípios vizinhos também registram números de casos semelhantes, como Santo André (25), São Bernardo do Campo (26) e Osasco (24). De acordo com especialistas, o vírus é transmitido entre pessoas e o contágio é maior quando há contato íntimo e/ou sexual. A principal forma de prevenção é evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele, além de higienizar as mãos com água, sabão e álcool em gel. Os pacientes infectados pela varíola dos macacos tem registrado sintomas como aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolas no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo. Além disso, eles sentem febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares.