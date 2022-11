Aline Campos anuncia que está grávida do primeiro filho com Jesus Luz

Atriz já é mãe de Nathan Riscado, fruto de outro relacionamento

Reprodução/Instagram/@soualinecampos Atriz Aline Campos e modelo Jesus Luz estão juntos desde julho



A atriz Aline Campos anunciou nesta quarta-feira, 9, que está grávida do primeiro filho com o modelo Jesus Luz. Nas redes sociais, o casal publicou uma foto abraçados, de roupão, em uma cama. Na legenda, eles dão a notícia aos fãs, amigos e familiares. “Nosso filho está vindo”, escreveram. A atriz já é mãe de Nathan Riscado, fruto de outro relacionamento. Aline Campos e Jesus Luz estão juntos desde julho. Na oportunidade, a atriz divulgou no Instagram duas fotos do novo casal na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e abriu o coração. “Certas coisas na vida não tem como explicar ou racionalizar, só sentir! E pra se sentir é preciso se permitir. Se permitir ouvir o que o coração vibra. Quem está na mesma vibração sente também! Que nossos dias sejam sempre assim! Cheios de amor, amizade, paz, entendimento e cumplicidade. Gratidão!”, disse na época.