Biden diz que ‘onda vermelha’ não ocorreu como previsto e se coloca à disposição para trabalhar com republicanos

Presidente dos EUA disse que eleição foi um ‘bom dia’ para a democracia

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Presidente dos Estados Unidos. Joe Biden falou das eleições americana que ocorreu na terça-feira, 8



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a eleição americana, realizada na terça-feira, 8, foi um “bom dia para a democracia” e que a “onda vermelha”, referente aos republicanos, não aconteceu e se colocou à disposição para trabalhar em conjunto. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 9, a jornalistas na Casa Branca. “Foi um bom dia, eu acho, para a democracia”, comentou. De acordo com autoridades da Casa Branca, os democratas foram melhor do que o esperado devido aos discursos do presidente americano sobre a prevenção de ameaças à democracia, na garantia do direito ao aborto e na exaltação das políticas econômicas. No entanto, os republicanos tiveram maior número nas eleições e devem assumir a Câmara dos Deputados. “Alguns bons democratas não venceram na noite passada. Os democratas tiveram uma noite forte e perdemos menos assentos na Câmara dos Deputados do que a primeira eleição de meio de mandato de um presidente democrata na últimos 40 anos. E tivemos o melhor meio de mandato para governadores desde 1986”, disse. Mesmo assim, Biden falou que está preparado para atuar com os republicanos. “Independentemente do que a contagem final dessas eleições mostre, e ainda há alguma contagem em andamento, estou preparado para trabalhar com meus colegas republicanos. O povo americano deixou claro, eu acho, que espera que os republicanos estejam preparados para trabalhar comigo também”, completou.